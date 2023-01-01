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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: Подготовку за границей прошли уже более 20 тыс. украинских военнослужащих

В Чехии проходит подготовка украинских военных, отметил Громов
В Чехии проходит подготовка украинских военных, отметил Громов
Фото: Armáda ČR / Twitter

Подготовка личного состава и общевойсковых подразделений Вооруженных сил Украины проходит в Польше, Чехии, Словакии, а также силами США в Германии.

Об этом 1 января в комментарии "Укринформу" сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

"В течение 2022 года на территории государств-партнеров проводилась подготовка штабов бригад, а также подразделений уровня батальон, рота, артиллерийская батарея и батарея противовоздушной обороны, – рассказал Громов. – Кроме того, идет подготовка специалистов для использования иностранных образцов вооружения и военной техники, поступающих в рамках технической помощи. За год подготовлено около 10 тыс. в 17 странах".

По его словам, также проводится профессиональная подготовка "узких" специалистов – саперов, боевых медиков, передовых авиационных и артиллерийских наводчиков, водолазов, разведчиков, сержантского состава, специалистов радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Так, на территории европейских стран завершили тренировки более 10 тыс. человек, отметил Громов.

Всего за 2022 год за границей было подготовлено более 20 тыс. украинских военнослужащих, резюмировал Громов.

Контекст:

Создать миссию по обучению украинских военных главы МИД Евросоюза договорились 17 октября. Миссия призвана обеспечить индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ, в том числе Сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, поддерживающих проведение обучения.

Согласно планам, украинские военные и специализированный персонал будут проходить обучение на территории ЕС в ближайшие два года. Ориентировочная сумма общих расходов на этот период составит €106,7 млн.

14 ноября ЕС официально запустил миссию по обучению 15 тыс. украинских военнослужащих в рамках военной помощи в поддержку Украины ("EUMAM Украина").

Кроме того, украинские военные проходили обучение в Великобритании, к программе присоединились более 10 стран-партнеров.

Теги: США, Германия, Украина, Чехия, Польша, Словакия, Генштаб ВСУ, военные, военные учения, саперы, артиллерия, ВСУ, батальоны, война России против Украины, военнослужащий, тренировка, Алексей Громов
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