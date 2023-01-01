Генштаб ВСУ: Подготовку за границей прошли уже более 20 тыс. украинских военнослужащих

Об этом 1 января в комментарии "Укринформу" сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

"В течение 2022 года на территории государств-партнеров проводилась подготовка штабов бригад, а также подразделений уровня батальон, рота, артиллерийская батарея и батарея противовоздушной обороны, – рассказал Громов. – Кроме того, идет подготовка специалистов для использования иностранных образцов вооружения и военной техники, поступающих в рамках технической помощи. За год подготовлено около 10 тыс. в 17 странах".

По его словам, также проводится профессиональная подготовка "узких" специалистов – саперов, боевых медиков, передовых авиационных и артиллерийских наводчиков, водолазов, разведчиков, сержантского состава, специалистов радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Так, на территории европейских стран завершили тренировки более 10 тыс. человек, отметил Громов.

Всего за 2022 год за границей было подготовлено более 20 тыс. украинских военнослужащих, резюмировал Громов.