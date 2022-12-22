В Чехии завершила подготовку первая группа украинских военных в рамках миссии ЕС

По словам командующего сухопутными войсками чешской армии Романа Нахончика, украинские военные провели в Либаве около трех недель.
Подразделение численностью с механизированный батальон (несколько сотен человек) отрабатывало навыки стрельбы и тактической подготовки, в программу также входила передача опыта по планированию атаки, обороны или перемещений. Нахончик отметил, что чешские и украинские военные обмениваются опытом друг с другом.
До конца следующего года должны состояться еще четыре подобных ротации. Первая из них запланирована на конец января.
Z Libavé dnes ráno odjela první rotace ukrajinských voják * . Ukrajince jsme trénovali, aby byli schopni samostatn * vést bojové operace a efektivn * bránili své území a suverenitu. Je to celoevropské úsilí pod hlavi * kou asisten * ní mise EU. D * láme to taky pro naši obranu. pic.twitter.com/zJmjiT5qCb— Armáda * R (@ArmadaCR) December 22, 2022
Создать миссию по обучению украинских военных главы МИД Евросоюза договорились 17 октября. Миссия призвана обеспечить индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ, в том числе Сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, поддерживающих проведение обучения.
Согласно планам, украинские военные и специализированный персонал будут проходить обучение на территории ЕС в ближайшие два года. Ориентировочная сумма общих расходов на этот период составит €106,7 млн.
14 ноября ЕС официально запустил миссию по обучению 15 тыс. украинских военнослужащих в рамках военной помощи в поддержку Украины ("EUMAM Украина").