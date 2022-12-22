В Чехии завершила подготовку первая группа украинских военных в рамках миссии ЕС

В Чехии пройдут обучение еще четыре группы украинских военных в ближайший год Фото: Armáda ČR / Twitter

По словам командующего сухопутными войсками чешской армии Романа Нахончика, украинские военные провели в Либаве около трех недель.

Подразделение численностью с механизированный батальон (несколько сотен человек) отрабатывало навыки стрельбы и тактической подготовки, в программу также входила передача опыта по планированию атаки, обороны или перемещений. Нахончик отметил, что чешские и украинские военные обмениваются опытом друг с другом.

До конца следующего года должны состояться еще четыре подобных ротации. Первая из них запланирована на конец января.

Z Libavé dnes ráno odjela první rotace ukrajinských voják * . Ukrajince jsme trénovali, aby byli schopni samostatn * vést bojové operace a efektivn * bránili své území a suverenitu. Je to celoevropské úsilí pod hlavi * kou asisten * ní mise EU. D * láme to taky pro naši obranu. pic.twitter.com/zJmjiT5qCb — Armáda * R (@ArmadaCR) December 22, 2022