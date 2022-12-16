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Хорватия отказалась тренировать украинских солдат в рамках миссии ЕС

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Для участия Хорватии в программе подготовки украинских военных не хватило четыре голоса
Для участия Хорватии в программе подготовки украинских военных не хватило четыре голоса
Фото: depositphotos.com

Парламент Хорватии 16 декабря отклонил заявку правительства страны на помощь в обучении украинских солдат в рамках миссии Европейского союза "EUMAM Украина". Об этом сообщило агентство Associated Press.

Голосование в парламенте состоялось после того, как президент Хорватии ранее отказался подписать предложение, заявив, что оно не соответствует конституции.

На голосовании участие в миссии поддержали 97 из 151 депутата парламента – на четыре меньше, чем нужно. 10 депутатов были против, остальные воздержались или не присутствовали при голосовании.

Оппозиционные партии заявили, что голосование было политическим и стало результатом ссоры между премьер-министром Андреем Пленковичем и президентом Зораном Милановичем, которые часто расходятся во мнениях по различным вопросам.

Контекст:

Создать миссию по обучению украинских военных главы МИД Евросоюза договорились 17 октября. Миссия призвана обеспечить индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ, в том числе их Сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, поддерживающих проведение обучения.

По планам, украинские военные и специализированный персонал будут проходить обучение на территории ЕС в ближайшие два года. Ориентировочная сумма общих расходов на этот период составит €106,7 млн.

14 ноября ЕС официально запустил миссию по обучению 15 тыс. украинских военнослужащих в рамках военной помощи в поддержку Украины ("EUMAM Украина").

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, депутаты, военные, Хорватия, парламент, ВСУ, Европа, голосование, военнослужащий, Андрей Пленкович, Зоран Миланович
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