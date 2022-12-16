Хорватия отказалась тренировать украинских солдат в рамках миссии ЕС

Для участия Хорватии в программе подготовки украинских военных не хватило четыре голоса Фото: depositphotos.com

Голосование в парламенте состоялось после того, как президент Хорватии ранее отказался подписать предложение, заявив, что оно не соответствует конституции.

На голосовании участие в миссии поддержали 97 из 151 депутата парламента – на четыре меньше, чем нужно. 10 депутатов были против, остальные воздержались или не присутствовали при голосовании.

Оппозиционные партии заявили, что голосование было политическим и стало результатом ссоры между премьер-министром Андреем Пленковичем и президентом Зораном Милановичем, которые часто расходятся во мнениях по различным вопросам.