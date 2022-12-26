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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В США разработали программу ускоренной подготовки украинских военных на ЗРК Patriot "без ущерба для качества использования" – Кулеба

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Обучение украинских военных на ЗРК Patriot будет проходить "за пределами" Украины, отметил Кулеба
Обучение украинских военных на ЗРК Patriot будет проходить "за пределами" Украины, отметил Кулеба
Фото: president.gov.ua

Первый с начала войны против РФ зарубежный визит президента Украины Владимира Зеленского в США 21 декабря показал, "насколько Соединенные Штаты важны для Украины, а также насколько Украина важна для США".

Об этом в интервью Associated Press, опубликованном 26 декабря, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

В день приезда Зеленского США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая батарею ЗРК Patriot.

Этот шаг "открывает двери для других стран, чтобы сделать то же самое", отметил Кулеба.

По его словам, правительство США разработало программу для ЗРК, чтобы завершить обучение украинских военных быстрее, чем обычно, и "без какого-либо ущерба для качества использования этого оружия на поле боя".

Говоря о сроках обучения, Кулеба отметил, что это будет "намного меньше шести месяцев".

Обучение военных будет проходить "за пределами" Украины, добавил глава МИД.

Одна батарея Patriot управляется примерно 90 военнослужащими и включает в себя компьютеры, систему управления боем, радар с фазированной антенной решеткой, оборудование для выработки электроэнергии и "до восьми пусковых установок".

В зависимости от конфигурации платформы стоимость системы Patriot составляет от $450 до $550 млн, а одна ракета – около $4 млн, подчеркнули в Пентагоне.

Контекст:

Украинские военные быстро освоят системы ПВО Patriot, считает министр обороны Алексей Резников.

22 декабря Politico со ссылкой на два источника в Пентагоне написало, что обучение украинских военных на ЗРК Patriot может впервые пройти на территории США, скорее всего – в штате Оклахома.

В Пентагоне сообщали, что тренировки начнутся "очень скоро", при этом обучение займет "несколько месяцев".

Президент РФ Владимир Путин заявил 22 декабря, что американская система ПВО – "достаточно старая", а российские военные "пощелкают и Patriot".

Теги: США, Украина, МИД Украины, военные, ПВО, военные учения, Дмитрий Кулеба, интервью, ЗРК Patriot, тренировка
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