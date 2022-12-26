В США разработали программу ускоренной подготовки украинских военных на ЗРК Patriot "без ущерба для качества использования" – Кулеба

Обучение украинских военных на ЗРК Patriot будет проходить "за пределами" Украины, отметил Кулеба Фото: president.gov.ua

Об этом в интервью Associated Press, опубликованном 26 декабря, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

В день приезда Зеленского США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая батарею ЗРК Patriot.

Этот шаг "открывает двери для других стран, чтобы сделать то же самое", отметил Кулеба.

По его словам, правительство США разработало программу для ЗРК, чтобы завершить обучение украинских военных быстрее, чем обычно, и "без какого-либо ущерба для качества использования этого оружия на поле боя".

Говоря о сроках обучения, Кулеба отметил, что это будет "намного меньше шести месяцев".

Обучение военных будет проходить "за пределами" Украины, добавил глава МИД.

Одна батарея Patriot управляется примерно 90 военнослужащими и включает в себя компьютеры, систему управления боем, радар с фазированной антенной решеткой, оборудование для выработки электроэнергии и "до восьми пусковых установок".

В зависимости от конфигурации платформы стоимость системы Patriot составляет от $450 до $550 млн, а одна ракета – около $4 млн, подчеркнули в Пентагоне.