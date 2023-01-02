Ермак: Тактика ночных полетов "балалаек" выглядит агонией России. Наше небо превратится в щит

"Тактика ночных полетов балалаек выглядит агонией. Они хотели уничтожить нашу энергоинфраструктуру еще в октябре, но не смогли. Мы получили больше современных систем ПВО. Они бросили много усилий на ракеты и беспилотники в ноябре и декабре, чтобы мы встречали Новый год в темноте, и у них не получилось", – подчеркнул Ермак.
По его словам, сейчас противник ищет "маршруты и попытки", чтобы "хоть как-то уколоть нас", однако тактика террора не сработает.
"Наше небо превратится в щит", – резюмировал глава ОП.
В Генштабе информировали, что за сутки 1 января РФ нанесла по Украине 51 авиаудар, в том числе применила 44 иранских БПЛА Shahed-136. Все дроны были сбиты. В этих данных не учтена информация о ночной атаке на Киев.
Киев и область оккупанты атаковали дронами, пуски БПЛА произвели в несколько волн, в результате удара в Киеве есть пострадавший, повреждены объекты энергетической инфраструктуры и введены экстренные отключения света.
В ночь с 1-го на 2 января, по данным Воздушных сил ВСУ, украинская противовоздушная оборона сбила 39 дронов-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136, два БПЛА "Орлан" и одну управляемую авиационную ракету Х-59.