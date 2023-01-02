Ермак: Тактика ночных полетов "балалаек" выглядит агонией России. Наше небо превратится в щит

"Тактика ночных полетов балалаек выглядит агонией. Они хотели уничтожить нашу энергоинфраструктуру еще в октябре, но не смогли. Мы получили больше современных систем ПВО. Они бросили много усилий на ракеты и беспилотники в ноябре и декабре, чтобы мы встречали Новый год в темноте, и у них не получилось", – подчеркнул Ермак.

По его словам, сейчас противник ищет "маршруты и попытки", чтобы "хоть как-то уколоть нас", однако тактика террора не сработает.

"Наше небо превратится в щит", – резюмировал глава ОП.