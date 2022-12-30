Ночью РФ запустила по Украине 16 дронов Shahed, все были сбиты – командование Воздушных сил

Оккупанты запускали беспилотники Shahed-131/136.

"Всего выпущено 16 Shahed, атаковавших Украину с юго-восточного и северного направлений. Для преодоления системы противовоздушной обороны Украины враг пытался использовать русло Днепра", – говорится в сообщении.

Все 16 дронов-камикадзе уничтожены силами и средствами воздушных командований "Восток" и "Центр", а также подразделений ПВО других составляющих сил обороны Украины, отметили в командовании.

Ночью дроны-камикадзе сбили также над Киевом и Киевской областью. В Киеве есть попадание в админздание, информация о пострадавших не поступала. Также пять дронов сбиты над Днепропетровской областью.