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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью РФ запустила по Украине 16 дронов Shahed, все были сбиты – командование Воздушных сил

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Все дроны сбила ПВО
Все дроны сбила ПВО
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

В ночь на 30 декабря противовоздушная оборона сбила 16 запущенных Россией дронов-камикадзе иранского производства Shahed. Об этом сообщил пресс-центр командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Telegram.

Оккупанты запускали беспилотники Shahed-131/136.

"Всего выпущено 16 Shahed, атаковавших Украину с юго-восточного и северного направлений. Для преодоления системы противовоздушной обороны Украины враг пытался использовать русло Днепра", – говорится в сообщении.

Все 16 дронов-камикадзе уничтожены силами и средствами воздушных командований "Восток" и "Центр", а также подразделений ПВО других составляющих сил обороны Украины, отметили в командовании.

Ночью дроны-камикадзе сбили также над Киевом и Киевской областью. В Киеве есть попадание в админздание, информация о пострадавших не поступала. Также пять дронов сбиты над Днепропетровской областью.

Контекст:

Россия применяет в Украине иранские дроны-камикадзе Shahed-136Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6 Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2", Shahed-131 получил в российской армии название "Герань-1".

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Осенью телеканал CNN и агентство Reuters сообщали, что Иран готовится в этом году отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".

7 декабря агентство dpa сообщило, что РФ заказала у Ирана сотни новых ракет и беспилотников. Источники агентства заявили, что знают, что Иран планирует значительно увеличить поставки беспилотников и ракет в Россию. Собеседник СМИ отметил, что не думает, что они уже отгружены, но они определенно есть в списках заказов россиян.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ПВО, беспилотники, война России против Украины, Воздушные силы Украины
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