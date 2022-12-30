Ночью ПВО сбила все пять дронов-камикадзе над Днепропетровской областью – глава ОВА

Он отметил, что россияне атакуют область дронами-камикадзе вторую ночь подряд.

"Вторую ночь подряд россияне атаковали регион дронами-камикадзе. Вторую ночь подряд наши защитники неба отминусовали все пять вражеских Shahed, которые были над областью. Сбили курсирующие боеприпасы в трех районах. Наша ПВО – мощь", – написал он.

Ночью дроны-камикадзе сбили также над Киевом и Киевской областью. В Киеве есть попадание в админздание, информация о пострадавших не поступала.