Ночью ПВО сбила все пять дронов-камикадзе над Днепропетровской областью – глава ОВА

Он отметил, что россияне атакуют область дронами-камикадзе вторую ночь подряд.
"Вторую ночь подряд россияне атаковали регион дронами-камикадзе. Вторую ночь подряд наши защитники неба отминусовали все пять вражеских Shahed, которые были над областью. Сбили курсирующие боеприпасы в трех районах. Наша ПВО – мощь", – написал он.
Ночью дроны-камикадзе сбили также над Киевом и Киевской областью. В Киеве есть попадание в админздание, информация о пострадавших не поступала.
Россия применяет в Украине иранские дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2", Shahed-131 получил в российской армии название "Герань-1".
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.
Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Осенью телеканал CNN и агентство Reuters сообщали, что Иран готовится в этом году отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".
7 декабря агентство dpa сообщило, что РФ заказала у Ирана сотни новых ракет и беспилотников. Источники агентства заявили, что знают, что Иран планирует значительно увеличить поставки беспилотников и ракет в Россию. Собеседник СМИ отметил, что не думает, что они уже отгружены, но они определенно есть в списках заказов россиян.