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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Судя по количеству дронов Shahed, использованных оккупантами в последние дни, Россия получила новую партию из Ирана – ISW

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Иранские Shahed россияне переименовали в "Герань"
Иранские Shahed россияне переименовали в "Герань"
Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram

Россия стала использовать в атаках по Украине больше беспилотников. Об этом в оперативном анализе 30 декабря пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Это может указывать на то, что оккупанты накопили больше дронов иранского производства Shahed, получив оттуда новую партию БПЛА. Три недели до этого (с 17 ноября по 7 декабря) РФ их не использовала, а в ночь с 29 на 30 декабря запустила 16 беспилотников по целям на территории Украины, пишут военные аналитики, отмечая, что все они были сбиты украинскими средствами противовоздушной обороны.

Днем 29 декабря россияне запустили 23 беспилотника, большинство из которых также были иранского производства. Использование РФ 39 беспилотников за последние два дня, 30 Shahed – в ночь с 18-го на 19 декабря, а до этого еще 13 дронов 14 декабря представляет собой "значительное увеличение", считают в ISW.

"Российские силы, вероятно, еще больше увеличили скорость атак беспилотников, чтобы поддержать свою кампанию против критически важной инфраструктуры Украины, учитывая, что их запас высокоточных ракет, вероятно, истощился", – говорится в сообщении института.

Эксперты подчеркивают, что украинская система ПВО показала высокую эффективность в борьбе с беспилотниками этого типа, и удары таким оружием по гражданским объектам в тылу имеют все меньше последствий. Однако атаки, скорее всего, продолжатся, поскольку агрессор надеется с их помощью сломить волю украинцев к победе, говорится в анализе.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2", Shahed-131 получил в российской армии название "Герань-1".

Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщал, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе. 28 октября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе, вследствие чего Россия снизила интенсивность атак.

3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.

Пресс-центр Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщал, что в ночь на 19 декабря силы обороны сбили 30 дронов-камикадзе из 35. Это был самый массированный запуск Shahed-136/131 с начала их использования. С 1 ноября по 20 декабря российский войска применили 127 таких дронов, сообщил Игнат.

Зеленский 19 декабря заявил, что в ночь на 19 декабря Россия атаковала Украину беспилотниками Shahed из новой партии, полученной из Ирана, общий объем которой – 250 дронов-камикадзе.

Теги: Иран, ПВО, армия РФ, беспилотники, война России против Украины, ISW
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