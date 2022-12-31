Судя по количеству дронов Shahed, использованных оккупантами в последние дни, Россия получила новую партию из Ирана – ISW

Это может указывать на то, что оккупанты накопили больше дронов иранского производства Shahed, получив оттуда новую партию БПЛА. Три недели до этого (с 17 ноября по 7 декабря) РФ их не использовала, а в ночь с 29 на 30 декабря запустила 16 беспилотников по целям на территории Украины, пишут военные аналитики, отмечая, что все они были сбиты украинскими средствами противовоздушной обороны.

Днем 29 декабря россияне запустили 23 беспилотника, большинство из которых также были иранского производства. Использование РФ 39 беспилотников за последние два дня, 30 Shahed – в ночь с 18-го на 19 декабря, а до этого еще 13 дронов 14 декабря представляет собой "значительное увеличение", считают в ISW.

"Российские силы, вероятно, еще больше увеличили скорость атак беспилотников, чтобы поддержать свою кампанию против критически важной инфраструктуры Украины, учитывая, что их запас высокоточных ракет, вероятно, истощился", – говорится в сообщении института.

Эксперты подчеркивают, что украинская система ПВО показала высокую эффективность в борьбе с беспилотниками этого типа, и удары таким оружием по гражданским объектам в тылу имеют все меньше последствий. Однако атаки, скорее всего, продолжатся, поскольку агрессор надеется с их помощью сломить волю украинцев к победе, говорится в анализе.