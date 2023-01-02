Украинская ПВО ночью сбила 41 беспилотник и авиационную ракету

Об этом пресс-центр командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины проинформировал в Facebook.

"В ночь с 1-го на 2 января 2023 года российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками-камикадзе иранского производства Shahed-131/136. В результате боевой работы противовоздушной обороной Воздушных сил во взаимодействии с ПВО других составляющих сил обороны Украины все 39 ударных БПЛА уничтожены. К отражению нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация Воздушных сил и мобильные огневые группы. Все активнее привлекается техника и вооружение, предоставленные Украине нашими западными партнерами", – говорится в релизе.

Подробностей о том, где сбивали воздушные цели и какие объекты они атаковали, в ВС ВСУ не привели.

Мэр Киева Виталий Кличко, ссылаясь на информацию сил ПВО, сообщил, что 40 дронов ночью летели на столицу.

"15 уничтожили над соседними областями, три – в Киевской области и 22 – над столицей", – написал он.

Согласно сообщениям украинских военных, дроны, запущенные оккупантами ночью, сбивали в Николаевской и Черкасской областях. В Днепропетровской области, кроме БПЛА уничтожили российскую ракету.