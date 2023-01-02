Ночью ПВО сбила семь дронов-камикадзе над Николаевской областью и один – над Черкасской – ОК "Юг"

"Во время ночной атаки дронов на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены шесть Shahed-136 и еще один – подразделением Нацгвардии", – говорится в сообщении.

Также ПВО сбила еще один Shahed в районе Умани Черкасской области.

В Киевской ОВА сообщили, что ночью взрывы были слышны в Киеве и области, российские оккупанты запустили дроны-камикадзе в несколько волн для атаки региона. После отмены тревоги Киевская городская военная администрация проинформировала, что над столицей за время атаки сбили 22 воздушные цели.