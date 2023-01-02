Ночью ПВО сбила семь дронов-камикадзе над Николаевской областью и один – над Черкасской – ОК "Юг"

"Во время ночной атаки дронов на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены шесть Shahed-136 и еще один – подразделением Нацгвардии", – говорится в сообщении.
Также ПВО сбила еще один Shahed в районе Умани Черкасской области.
В Киевской ОВА сообщили, что ночью взрывы были слышны в Киеве и области, российские оккупанты запустили дроны-камикадзе в несколько волн для атаки региона. После отмены тревоги Киевская городская военная администрация проинформировала, что над столицей за время атаки сбили 22 воздушные цели.
В первый же час нового 2023 года российские оккупанты атаковали Киев и область. В столице обломки российских ракет упали в Шевченковском и Днепровском районах. В целом сообщалось о 32 сбитых за ночь целях украинскими силами ПВО. В Киевской городской военной администрации отметили, что над Киевом было поражено 100% воздушных целей.
Киевскую область также атаковали дроны, был поврежден объект инфраструктуры. Всего в Украине в новогоднюю ночь было сбито 45 дронов-камикадзе, сообщали 1 января в командовании Воздушных сил ВСУ.