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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью оккупанты атаковали Днепропетровскую область ракетами и дронами, Марганец и Никополь обстреливали из артиллерии – глава ОВА

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Резниченко сообщил, что в результате ночного российского артобстрела пострадавших нет
Резниченко сообщил, что в результате ночного российского артобстрела пострадавших нет
Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Российские оккупанты ночью 2 января атаковали Днепропетровскую область ракетами, дронами-камикадзе и обстреливали из тяжелой артиллерии. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Он отметил, что военные воздушного командования "Восток" уничтожили все четыре цели российских оккупантов.

"Отминусовали ракету Х-59МК2 и три дрона-камикадзе, которые шли разрушать нашу энергетическую инфраструктуру. Shahed сбили в Днепровском и Каменском районах, ракету – на подходе к Днепру. В Каменском районе обломки сбитого барражирующего боеприпаса упали на частное предприятие. Произошло возгорание. Пожар уже потушили", – говорится в сообщении.

Никопольский район оккупанты обстреливали из тяжелой артиллерии.

"Четыре раза ударили по Никополю и Марганцу. В города прилетело более 20 вражеских снарядов. Повреждена база отдыха. Детали атак еще уточняются", – сообщил Резниченко.

Он подчеркнул, что пострадавших нет.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, артиллерия, беспилотники, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, ракеты, Марганец
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