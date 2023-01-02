Ночью оккупанты атаковали Днепропетровскую область ракетами и дронами, Марганец и Никополь обстреливали из артиллерии – глава ОВА

Резниченко сообщил, что в результате ночного российского артобстрела пострадавших нет Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Он отметил, что военные воздушного командования "Восток" уничтожили все четыре цели российских оккупантов.

"Отминусовали ракету Х-59МК2 и три дрона-камикадзе, которые шли разрушать нашу энергетическую инфраструктуру. Shahed сбили в Днепровском и Каменском районах, ракету – на подходе к Днепру. В Каменском районе обломки сбитого барражирующего боеприпаса упали на частное предприятие. Произошло возгорание. Пожар уже потушили", – говорится в сообщении.

Никопольский район оккупанты обстреливали из тяжелой артиллерии.

"Четыре раза ударили по Никополю и Марганцу. В города прилетело более 20 вражеских снарядов. Повреждена база отдыха. Детали атак еще уточняются", – сообщил Резниченко.

Он подчеркнул, что пострадавших нет.