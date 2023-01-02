Ночью оккупанты атаковали Днепропетровскую область ракетами и дронами, Марганец и Никополь обстреливали из артиллерии – глава ОВА

Он отметил, что военные воздушного командования "Восток" уничтожили все четыре цели российских оккупантов.
"Отминусовали ракету Х-59МК2 и три дрона-камикадзе, которые шли разрушать нашу энергетическую инфраструктуру. Shahed сбили в Днепровском и Каменском районах, ракету – на подходе к Днепру. В Каменском районе обломки сбитого барражирующего боеприпаса упали на частное предприятие. Произошло возгорание. Пожар уже потушили", – говорится в сообщении.
Никопольский район оккупанты обстреливали из тяжелой артиллерии.
"Четыре раза ударили по Никополю и Марганцу. В города прилетело более 20 вражеских снарядов. Повреждена база отдыха. Детали атак еще уточняются", – сообщил Резниченко.
Он подчеркнул, что пострадавших нет.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.