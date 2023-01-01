В Никополе из-за российских обстрелов в новогоднюю ночь горел девятиэтажный дом – ОВА

По словам главы ОВА, российские РСЗО "Град" и тяжелая артиллерия умышленно стреляли по жилым кварталам именно в праздничные часы. Под прицел попали две громады – Червоногригоровская и Никопольская.
"В Никополь прилетели не менее 20 снарядов. Один из них вызвал возгорание в девятиэтажке. 48-летняя женщина получила осколочно-ожоговое ранение глаз – ее доставили в больницу. Утром женщину выписали", – сообщил Резниченко.
Он добавил, что в городе повреждены до десяти многоэтажек и четыре частных дома. Повреждены здания больницы, банка, двух аптек, гостиницы, магазинов и линии электропередач.
"В Червоногригоровской громаде обошлось без пострадавших", – написал Резниченко.
Также он отметил, что над областью ночью был сбит один из иранских дронов-камикадзе.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.