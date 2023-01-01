В Никополе из-за российских обстрелов в новогоднюю ночь горел девятиэтажный дом – ОВА

В Никополе в результате обстрела возник пожар в жилом доме Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

По словам главы ОВА, российские РСЗО "Град" и тяжелая артиллерия умышленно стреляли по жилым кварталам именно в праздничные часы. Под прицел попали две громады – Червоногригоровская и Никопольская.

"В Никополь прилетели не менее 20 снарядов. Один из них вызвал возгорание в девятиэтажке. 48-летняя женщина получила осколочно-ожоговое ранение глаз – ее доставили в больницу. Утром женщину выписали", – сообщил Резниченко.

Он добавил, что в городе повреждены до десяти многоэтажек и четыре частных дома. Повреждены здания больницы, банка, двух аптек, гостиницы, магазинов и линии электропередач.

"В Червоногригоровской громаде обошлось без пострадавших", – написал Резниченко.

Также он отметил, что над областью ночью был сбит один из иранских дронов-камикадзе.