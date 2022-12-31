Ночью россияне вновь обстреляли Днепропетровскую область, выпустили 20 снарядов – глава ОВА

"Предновогодняя ночь была неспокойной на Никопольщине. Россияне трижды открывали огонь по району из тяжелой артиллерии. Обстреляли две общины – Мировскую и Марганецкую. Направили туда два десятка снарядов", – сообщил он.

По словам Резниченко, пострадавших нет.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.