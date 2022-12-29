ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ проводит проверки на объектах УПЦ МП в Хмельницкой и Днепропетровской областях

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сотрудники СБУ провели проверки в Кривом Роге и нескольких населенных пунктах Хмельницкой области
Сотрудники СБУ провели проверки в Кривом Роге и нескольких населенных пунктах Хмельницкой области
Фото: Управління СБ України у Дніпропетровській області / Facebook

Служба безопасности Украины 29 декабря проводит контрразведывательные мероприятия на семи объектах Украинской православной церкви Московского патриархата в Хмельницкой области и на пяти – в Днепропетровской. Об этом сообщили пресс-службы областных управлений СБУ.

Согласно релизу СБУ, в Хмельницкой области проверка проводится в: 

  • епархиальном управлении Шепетовской епархии УПЦ и Свято-Михайловском кафедральном соборе в Шепетовке;
  • Рождество-Богородичном мужском монастыре в Городище;
  • женском монастыре Святой праведной Анны в Славуте;
  • храме Свято-Рождество-Богородичного прихода в Славуте;
  • храме Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии в Шепетовке; 
  • соборе иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" в Нетешине;
  • Свято-Воскресенском храме в Виньковцах. 
https://www.facebook.com/ssu.khmelnitsky/posts/pfbid02xq3X8Yuv3tePAUFhacRzV6ehpzD7Ytnb38LwNHucpV1xxsemh9sNjNUHvmzmKhQ1l

В Днепропетровской области все проверки проводят в одном городе – Кривом Роге, говорится в релизе. 

СБУ пришла там на такие объекты: 

  • епархиальное управление;
  • Спасо-Преображенский собор;
  • Свято-Николаевский храм; 
  • Свято-Владимирский мужской монастырь;
  • храм Иверской иконы Божией Матери и Святогеоргиевской колокольни.

Как отмечают в СБУ, проверки проводят совместно с другими правоохранительными органами и в присутствии представителей церкви. Цель мероприятий – обезопасить население от возможных провокаций и терактов, а также сделать невозможным использование религиозных общин как "ячейки "русского мира". 

Правоохранители проводят осмотр помещений, чтобы выяснить, нет ли там предметов, оборот которых запрещен, или лиц, вероятно, причастных к противоправным действиям. 

https://www.facebook.com/ssu.dnipro/posts/pfbid02oBtVAtfpoHU9utbgTwc9wwXYo5CYBxcZWHc8PDnSW1AoBJBVKxHvXYSgumTikuoYl

Контекст:

В Украине действует УПЦ МП – часть РПЦ, которая официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата". УПЦ МП обвиняют в связях с российскими спецслужбами.

12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "пробуждении матушки-Руси". СБУ открыла уголовное производство.

После этого инцидента СБУ провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре, в епархиях УПЦ МП в РовенскойЧерновицкой и других областях, а также у ректора Почаевской духовной семинарии Иова (Смакоуза). В Почаевской духовной семинарии СБУ нашла литературу, отрицающую существование украинского народа, а при осмотре комплекса помещений Ивано-Франковской епархии УПЦ МП – шевроны "войска Донского". В Харьковской области на объектах УПЦ МП были обнаружены библиотека с прокремлевской литературой, крупная сумма наличными и сухие пайки российской оккупационной армии.

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности религиозных организаций в Украине и персональных санкциях. Были также введены персональные санкции против ряда священнослужителей УПЦ МП.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, Кривой Рог, УПЦ МП, церковь, Шепетовка, Днепропетровская область, Хмельницкая область, проверки, Служба безопасности Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"С похуданием явный перебор". В сети обсуждают новое фото Тины Кароль в топе на тонких бретельках
"С похуданием явный перебор". В сети обсуждают новое фото Тины Кароль в топе на тонких бретельках
"Не случайно". В Москве сосулька упала генералу на голову. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Видео
"Не случайно". В Москве сосулька упала генералу на голову. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Видео
Суханов будет вести новое шоу на канале "1+1"
Суханов будет вести новое шоу на канале "1+1"
"Возвращения к развлекательному телевидению не будет никогда". Притула объявил о завершении карьеры телеведущего
"Возвращения к развлекательному телевидению не будет никогда". Притула объявил о завершении карьеры телеведущего
Жадан награжден медалью за содействие ВСУ
Жадан награжден медалью за содействие ВСУ
Ясинский показал 19-летнюю дочь, которая прилетела из США в Украину и встретила свой день рождения в укрытии
Ясинский показал 19-летнюю дочь, которая прилетела из США в Украину и встретила свой день рождения в укрытии
Крупин исполнил гимн Украины на скрипке. Видео
Крупин исполнил гимн Украины на скрипке. Видео
Притула о брате, который участвовал в освобождении Ирпеня: Когда они вышли, это был человек с черным лицом. И не потому, что оно было грязным
Притула о брате, который участвовал в освобождении Ирпеня: Когда они вышли, это был человек с черным лицом. И не потому, что оно было грязным
"Жизнь – это движение". 48-летняя экс-жена мэра Киева Кличко сделала селфи после пробежки
"Жизнь – это движение". 48-летняя экс-жена мэра Киева Кличко сделала селфи после пробежки
Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Мальдивах, обнародовав фото в мокром белье
Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Мальдивах, обнародовав фото в мокром белье
"Скоро у вас не только кролик будет из навоза, а и телефоны, еда, машины". В РФ из навоза слепили скульптуру – символ 2023 года
"Скоро у вас не только кролик будет из навоза, а и телефоны, еда, машины". В РФ из навоза слепили скульптуру – символ 2023 года
"Пройдет эта тяжелая зима, и вы вернетесь домой". Tarabarova вывезла из Херсона своих родителей и призвала жителей города эвакуироваться
"Пройдет эта тяжелая зима, и вы вернетесь домой". Tarabarova вывезла из Херсона своих родителей и призвала жителей города эвакуироваться
Пес Патрон стал героем приключенческого мультсериала. Видео
Пес Патрон стал героем приключенческого мультсериала. Видео
Сумская, Денисенко, Тринчер, Огневич и другие. В Киеве состоялся показ украинской комедии "Сусідка" с Мишиной и Гордоном. Фото
Сумская, Денисенко, Тринчер, Огневич и другие. В Киеве состоялся показ украинской комедии "Сусідка" с Мишиной и Гордоном. Фото
"Любовь – не сахар". Коляденко обратился к Билык, с которой вместе уехал за границу
"Любовь – не сахар". Коляденко обратился к Билык, с которой вместе уехал за границу
Крупин показал "самого бедного кума Зеленского"
Крупин показал "самого бедного кума Зеленского"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот она – цена победы", "Такая стройная в жизни". Дзюдоистка Белодед сняла на видео часть своей тренировки (106224)
2
"Я бы ложилась с ним и представляла, как он ласкал другую". Экс-жена Остапчука высказалась после того, как стало известно о его новой девушке (101716)
3
"Все, что было до, – была не любовь". 44-летняя Маляр рассказала о знакомстве с будущим мужем, которого встретила в 27 лет (89519)
4
"Поженились?", "Единственный мужчина, который любил Иру". Билык в обнимку с Коляденко засветила обручальное кольцо. Видео (47611)
5
Крупин показал "самого бедного кума Зеленского" (41799)
6
"Давайте угадаем, как долго продлятся эти отношения", "Красивая пара". Бывший жених Лопес показал свою новую избранницу – фитнес-модель (38622)
7
"Зрелище исключительно мерзкое". Невзоров высмеял восхваляющую Россию Долину (38556)
8
"Сексуальность аж прет через фото", "Держите меня семеро". Квиткова устроила фотосессию в боди (33193)
 
 
 
 