СБУ проводит проверки на объектах УПЦ МП в Хмельницкой и Днепропетровской областях

Сотрудники СБУ провели проверки в Кривом Роге и нескольких населенных пунктах Хмельницкой области Фото: Управління СБ України у Дніпропетровській області / Facebook

Согласно релизу СБУ, в Хмельницкой области проверка проводится в:

епархиальном управлении Шепетовской епархии УПЦ и Свято-Михайловском кафедральном соборе в Шепетовке;

Рождество-Богородичном мужском монастыре в Городище;

женском монастыре Святой праведной Анны в Славуте;

храме Свято-Рождество-Богородичного прихода в Славуте;

храме Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии в Шепетовке;

соборе иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" в Нетешине;

Свято-Воскресенском храме в Виньковцах.

В Днепропетровской области все проверки проводят в одном городе – Кривом Роге, говорится в релизе.

СБУ пришла там на такие объекты:

епархиальное управление;

Спасо-Преображенский собор;

Свято-Николаевский храм;

Свято-Владимирский мужской монастырь;

храм Иверской иконы Божией Матери и Святогеоргиевской колокольни.

Как отмечают в СБУ, проверки проводят совместно с другими правоохранительными органами и в присутствии представителей церкви. Цель мероприятий – обезопасить население от возможных провокаций и терактов, а также сделать невозможным использование религиозных общин как "ячейки "русского мира".

Правоохранители проводят осмотр помещений, чтобы выяснить, нет ли там предметов, оборот которых запрещен, или лиц, вероятно, причастных к противоправным действиям.