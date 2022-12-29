СБУ проводит проверки на объектах УПЦ МП в Хмельницкой и Днепропетровской областях

Согласно релизу СБУ, в Хмельницкой области проверка проводится в:
В Днепропетровской области все проверки проводят в одном городе – Кривом Роге, говорится в релизе.
СБУ пришла там на такие объекты:
Как отмечают в СБУ, проверки проводят совместно с другими правоохранительными органами и в присутствии представителей церкви. Цель мероприятий – обезопасить население от возможных провокаций и терактов, а также сделать невозможным использование религиозных общин как "ячейки "русского мира".
Правоохранители проводят осмотр помещений, чтобы выяснить, нет ли там предметов, оборот которых запрещен, или лиц, вероятно, причастных к противоправным действиям.
В Украине действует УПЦ МП – часть РПЦ, которая официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата". УПЦ МП обвиняют в связях с российскими спецслужбами.
12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "пробуждении матушки-Руси". СБУ открыла уголовное производство.
После этого инцидента СБУ провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре, в епархиях УПЦ МП в Ровенской, Черновицкой и других областях, а также у ректора Почаевской духовной семинарии Иова (Смакоуза). В Почаевской духовной семинарии СБУ нашла литературу, отрицающую существование украинского народа, а при осмотре комплекса помещений Ивано-Франковской епархии УПЦ МП – шевроны "войска Донского". В Харьковской области на объектах УПЦ МП были обнаружены библиотека с прокремлевской литературой, крупная сумма наличными и сухие пайки российской оккупационной армии.
1 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности религиозных организаций в Украине и персональных санкциях. Были также введены персональные санкции против ряда священнослужителей УПЦ МП.