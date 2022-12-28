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ПОЛИТИКА

В УПЦ МП заявили, что закон не обязывает их церковь менять название и указывать в нем Россию

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Решение КСУ не относится к УПЦ МП, считают в церкви
Решение КСУ не относится к УПЦ МП, считают в церкви
Фото: radiosvoboda.org

В Украинской православной церкви Московского патриархата озвучили еще одну причину, по которой отказываются переименовываться, несмотря на то, что Конституционный Суд признал соответствующим Конституции требование к церквям, центры управления которыми находятся в России, указать это в своем названии.

Заявление главы юридического отдела УПЦ МП протоиерея Александра Бахова опубликовала 27 декабря пресс-служба УПЦ МП. 

"КСУ признал закон о переименовании конституционным... Но решение Конституционного Суда не обязывает Украинскую православную церковь изменить свое название, оно только касается соответствия закону о переименовании Конституции Украины", – подчеркнул Бахов.

При этом он считает важным, что "в самом законе отсутствует какое-либо упоминание об УПЦ".

Протоиерей повторил утверждение главы информационно-просветительского отдела УПЦ МП, что "УПЦ зарегистрирована в соответствии с украинским законодательством, ее основателем является собор УПЦ, ее религиозный центр, как и все органы управления, находится в городе Киеве".

Поэтому он расценивает попытки применить требования этого закона к УПЦ МП как нарушения права на свободу совести и вероисповедания.

Контекст:

В Украине действует УПЦ МП – часть РПЦ, которая официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.

В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата". УПЦ МП обвиняют в связях с российскими спецслужбами.

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности религиозных организаций в Украине и персональных санкциях. Были также введены персональные санкции против ряда священнослужителей УПЦ МП.

26 декабря настоятель Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павел Лебедь записал обращение к президенту. Он, в частности, заявил, что УПЦ МП "не вмешивается в политику", попросил, чтобы "люди, не имеющие отношения к церкви, не указывали, когда нам праздновать Рождество и в какую церковь ходить", и сравнил СБУ с советским КГБ. 

27 декабря Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что изменения в закон "О свободе совести и религиозных организациях", требующие от церквей, которые управляются из страны-агрессора, указать это в своем названии,  соответствуют Конституции.

Теги: конституция, религия, Конституционный Суд, УПЦ МП, церковь, юрист, законодательство, КСУ, переименование
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