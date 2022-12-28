В УПЦ МП заявили, что закон не обязывает их церковь менять название и указывать в нем Россию

Решение КСУ не относится к УПЦ МП, считают в церкви Фото: radiosvoboda.org

Заявление главы юридического отдела УПЦ МП протоиерея Александра Бахова опубликовала 27 декабря пресс-служба УПЦ МП.

"КСУ признал закон о переименовании конституционным... Но решение Конституционного Суда не обязывает Украинскую православную церковь изменить свое название, оно только касается соответствия закону о переименовании Конституции Украины", – подчеркнул Бахов.

При этом он считает важным, что "в самом законе отсутствует какое-либо упоминание об УПЦ".

Протоиерей повторил утверждение главы информационно-просветительского отдела УПЦ МП, что "УПЦ зарегистрирована в соответствии с украинским законодательством, ее основателем является собор УПЦ, ее религиозный центр, как и все органы управления, находится в городе Киеве".

Поэтому он расценивает попытки применить требования этого закона к УПЦ МП как нарушения права на свободу совести и вероисповедания.