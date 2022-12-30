Российские оккупанты выпустили 30 снарядов по Никопольщине – глава Днепропетровской ОВА

"Никопольщина ночью снова страдала от тяжелой артиллерии врага. Под удар попала Марганецкая община. Туда прилетело почти 30 российских снарядов", – говорится в сообщении.

Пострадавших в результате обстрелов нет. Последствия выясняются, добавил глава ОВА.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.