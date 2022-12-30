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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью над Черкасской областью тоже сбили Shahed – глава ОВА

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Табурец: Этой ночью наша ПВО, как всегда, круто поработала
Табурец: Этой ночью наша ПВО, как всегда, круто поработала
Фото: Ігор Табурець | Начальник Черкаської ОВА / Telegram

В Черкасской области ночью сбили запущенный Россией беспилотник Shahed иранского производства. Об этом в Telegram 30 декабря сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец.

"Этой ночью наша ПВО, как всегда, круто поработала. Наши защитники уничтожили над областью вражеский Shahed", – написал он.

Глава ОВА отметил, что обошлось без потерпевших и разрушений.

Ночью дроны-камикадзе сбили также над Киевом и Киевской областью. В Киеве есть попадание в админздание, информация о пострадавших не поступала. Также пять дронов сбиты над Днепропетровской областью.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что РФ запустила ночью 16 дронов Shahed, всех их сбила ПВО.

Контекст:

Россия применяет в Украине иранские дроны-камикадзе Shahed-136Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6 Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2", Shahed-131 получил в российской армии название "Герань-1".

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Осенью телеканал CNN и агентство Reuters сообщали, что Иран готовится в этом году отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".

7 декабря агентство dpa сообщило, что РФ заказала у Ирана сотни новых ракет и беспилотников. Источники агентства заявили, что знают, что Иран планирует значительно увеличить поставки беспилотников и ракет в Россию. Собеседник СМИ отметил, что не думает, что они уже отгружены, но они определенно есть в списках заказов россиян.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Черкасская область, беспилотники, война России против Украины, Игорь Табурец
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