Ночью над Черкасской областью тоже сбили Shahed – глава ОВА

Табурец: Этой ночью наша ПВО, как всегда, круто поработала Фото: Ігор Табурець | Начальник Черкаської ОВА / Telegram

"Этой ночью наша ПВО, как всегда, круто поработала. Наши защитники уничтожили над областью вражеский Shahed", – написал он.

Глава ОВА отметил, что обошлось без потерпевших и разрушений.

Ночью дроны-камикадзе сбили также над Киевом и Киевской областью. В Киеве есть попадание в админздание, информация о пострадавших не поступала. Также пять дронов сбиты над Днепропетровской областью.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что РФ запустила ночью 16 дронов Shahed, всех их сбила ПВО.