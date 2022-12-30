США пытаются задушить возможности Ирана поставлять беспилотники России – СМИ

Размах усилий стал более очевидным на протяжении последних недель, пишут журналисты. Вашингтон ускорил свои действия, нацеленные на то, чтобы лишить Иран доступа к западным компонентам, необходимым для производства беспилотников, которые Тегеран продает России. Ведь изучение обломков сбитых в Украине аппаратов показало, что в них очень много технологических разработок из Штатов.

Но, как пишет издание, эти усилия столкнулись с серьезными вызовами. Лишить Иран доступа к важным запчастям для беспилотников оказалось тяжело, так как иранцы используют в программе по производству БПЛА свой опыт, который они приобрели при строительстве центрифуг для обогащения урана. Например, они ищут технологии двойного назначения на черном рынке, чтобы обойти экспортный контроль.

Поэтому администрация Байдена привлекла Израиль к борьбе с Ираном. США и Израиль имеют долгую историю совместной борьбы с технологическими угрозами, исходящими из Тегерана. Ранее они разработали одну из самых известных и изощренных кибератак в мире для поражения ядерных центрифуг Ирана.

На прошлой неделе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с чиновниками вооруженных сил и разведки Израиля углубление военного сотрудничества России с Ираном, в частности передачу Москве ракет для атак на украинское гражданское население.

Представитель Совета нацбезопасности США Эдриен Уотсон подтвердила, что Вашингтон пытается помешать производству дронов в Иране с помощью санкций, экспортного контроля и переговоров с частными компаниями, компоненты которых использует Тегеран.

"Мы ищем способы повлиять на иранское производство БПЛА посредством санкций, экспортного контроля и переговоров с частными компаниями, чьи части использовались в производстве", – сказала она.

Кроме того, американцы помогают украинским военным в выявлении площадок, с которых запускаются российские дроны, пишет издание. А также предоставляют устройства, способные обнаруживать вражеские беспилотники на дальних расстояниях.