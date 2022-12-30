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США пытаются задушить возможности Ирана поставлять беспилотники России – СМИ

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США привлекли Израиль для борьбы с возможностями Ирана производить беспилотники
США привлекли Израиль для борьбы с возможностями Ирана производить беспилотники
Фото: depositphotos.com

Администрация президента США Джо Байдена развернула широкие усилия, чтобы сдержать возможности Ирана производить и поставлять России беспилотники, которые затем она использует в войне против Украины. Об этом 28 декабря написало издание The New York Times, журналисты которого пообщались с разведчиками, военными и чиновниками в сфере национальной безопасности в США, Европе и на Ближнем Востоке.

Размах усилий стал более очевидным на протяжении последних недель, пишут журналисты. Вашингтон ускорил свои действия, нацеленные на то, чтобы лишить Иран доступа к западным компонентам, необходимым для производства беспилотников, которые Тегеран продает России. Ведь изучение обломков сбитых в Украине аппаратов показало, что в них очень много технологических разработок из Штатов.

Но, как пишет издание, эти усилия столкнулись с серьезными вызовами. Лишить Иран доступа к важным запчастям для беспилотников оказалось тяжело, так как иранцы используют в программе по производству БПЛА свой опыт, который они приобрели при строительстве центрифуг для обогащения урана. Например, они ищут технологии двойного назначения на черном рынке, чтобы обойти экспортный контроль.

Поэтому администрация Байдена привлекла Израиль к борьбе с Ираном. США и Израиль имеют долгую историю совместной борьбы с технологическими угрозами, исходящими из Тегерана. Ранее они разработали одну из самых известных и изощренных кибератак в мире для поражения ядерных центрифуг Ирана.

На прошлой неделе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с чиновниками вооруженных сил и разведки Израиля углубление военного сотрудничества России с Ираном, в частности передачу Москве ракет для атак на украинское гражданское население. 

Представитель Совета нацбезопасности США Эдриен Уотсон подтвердила, что Вашингтон пытается помешать производству дронов в Иране с помощью санкций, экспортного контроля и переговоров с частными компаниями, компоненты которых использует Тегеран.

"Мы ищем способы повлиять на иранское производство БПЛА посредством санкций, экспортного контроля и переговоров с частными компаниями, чьи части использовались в производстве", – сказала она.

Кроме того, американцы помогают украинским военным в выявлении площадок, с которых запускаются российские дроны, пишет издание. А также предоставляют устройства, способные обнаруживать вражеские беспилотники на дальних расстояниях.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2", Shahed-131 получил в российской армии название "Герань-1".

Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщал, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе. 28 октября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе, вследствие чего Россия снизила интенсивность атак.

3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.

Пресс-центр Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщал, что в ночь на 19 декабря силы обороны сбили 30 дронов-камикадзе из 35. Это был самый массированный запуск Shahed-136/131 с начала их использования. С 1 ноября по 20 декабря российский войска применили 127 таких дронов, сообщил Игнат.

Зеленский 19 декабря заявил, что в ночь на 19 декабря Россия атаковала Украину беспилотниками Shahed из новой партии, полученной из Ирана, общий объем которой – 250 дронов-камикадзе.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СМИ, США, Украина, Иран, Израиль, Джо Байден, разведка, Тегеран, беспилотники, война России против Украины, Джейк Салливан, россияне
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