Украинская энергосистема перенесла уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак – "Укрэнерго"

"В ночь на 2 января россияне снова атаковали дронами энергетическую инфраструктуру. К сожалению, есть повреждения. В результате ночной атаки также усложнилась ситуация с электроснабжением в Киеве и центральном регионе, в связи с чем применяются аварийные отключения", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что восстановительные работы продолжаются.

"По состоянию на 11.00 2 января ситуация в энергосистеме полностью контролируемая. Теплая погода способствует снижению потребления, как на праздники так и в будние дни, соответственно, уменьшилась необходимость применения ограничений в дневные часы суток. Но украинская энергосистема перенесла уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, которые нанесли значительные повреждения генерации и магистральным сетям. Диспетчерский центр "Укрэнерго" довел лимиты потребления областям на вечернее время с целью предупреждения дополнительных аварий", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" призвали потреблять электроэнергию ответственно.