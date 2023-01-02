Украинская энергосистема перенесла уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак – "Укрэнерго"

"В ночь на 2 января россияне снова атаковали дронами энергетическую инфраструктуру. К сожалению, есть повреждения. В результате ночной атаки также усложнилась ситуация с электроснабжением в Киеве и центральном регионе, в связи с чем применяются аварийные отключения", – говорится в сообщении.
В компании отметили, что восстановительные работы продолжаются.
"По состоянию на 11.00 2 января ситуация в энергосистеме полностью контролируемая. Теплая погода способствует снижению потребления, как на праздники так и в будние дни, соответственно, уменьшилась необходимость применения ограничений в дневные часы суток. Но украинская энергосистема перенесла уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, которые нанесли значительные повреждения генерации и магистральным сетям. Диспетчерский центр "Укрэнерго" довел лимиты потребления областям на вечернее время с целью предупреждения дополнительных аварий", – говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" призвали потреблять электроэнергию ответственно.
Ночью 2 января украинская противовоздушная оборона сбила 39 дронов-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136, два БПЛА "Орлан" и одну управляемую авиационную ракету Х-59.
Россия этой осенью и зимой совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.