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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Несмотря на ночные обстрелы, ситуация с энергетикой в Украине под контролем – "Укрэнерго"

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Энергетика Украины за год подверглась 11 ракетным атакам и 13 атакам дронов
Энергетика Украины за год подверглась 11 ракетным атакам и 13 атакам дронов
Фото: depositphotos.com

По состоянию на утро 1 января ситуация в энергосистеме Украины контролируется, аварийные отключения из-за ночных обстрелов не применялись. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

В компании отметили, что энергетика страны пережила уже 11 массированных ракетных атак, последняя из которых была 31 декабря. А в новогоднюю ночь энергосистема Украины подверглась 13-й массированной атаке дронами.

"Энергетики делают все возможное, чтобы новогодний праздник был со светом без ограничений. Дополнительные объемы электроэнергии для бытовых потребителей предоставили благодаря сознательному поведению украинского бизнеса и ограничениям работы промышленности", – заявили в "Укрэнерго".

В то же время, украинцев просят не забывать о необходимости бережно потреблять электроэнергию.

Контекст:

Россия этой осенью и зимой совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. 

После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, энергетика, Укрэнерго, электроэнергия, беспилотники, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, электростанция, энергосистема
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