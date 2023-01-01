Несмотря на ночные обстрелы, ситуация с энергетикой в Украине под контролем – "Укрэнерго"

Энергетика Украины за год подверглась 11 ракетным атакам и 13 атакам дронов Фото: depositphotos.com

В компании отметили, что энергетика страны пережила уже 11 массированных ракетных атак, последняя из которых была 31 декабря. А в новогоднюю ночь энергосистема Украины подверглась 13-й массированной атаке дронами.

"Энергетики делают все возможное, чтобы новогодний праздник был со светом без ограничений. Дополнительные объемы электроэнергии для бытовых потребителей предоставили благодаря сознательному поведению украинского бизнеса и ограничениям работы промышленности", – заявили в "Укрэнерго".

В то же время, украинцев просят не забывать о необходимости бережно потреблять электроэнергию.