Несмотря на ночные обстрелы, ситуация с энергетикой в Украине под контролем – "Укрэнерго"

В компании отметили, что энергетика страны пережила уже 11 массированных ракетных атак, последняя из которых была 31 декабря. А в новогоднюю ночь энергосистема Украины подверглась 13-й массированной атаке дронами.
"Энергетики делают все возможное, чтобы новогодний праздник был со светом без ограничений. Дополнительные объемы электроэнергии для бытовых потребителей предоставили благодаря сознательному поведению украинского бизнеса и ограничениям работы промышленности", – заявили в "Укрэнерго".
В то же время, украинцев просят не забывать о необходимости бережно потреблять электроэнергию.
Россия этой осенью и зимой совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.