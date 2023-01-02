Качество второй волны мобилизации в РФ будет ниже, чем в предыдущей – силы обороны Эстонии

Лаасик отметил, что в настоящее время нет официального подтверждения о второй волне мобилизации и закрытии границ России, однако такую возможность нельзя исключать.

"Вторую волну мобилизации можно было бы организовать, но можно предположить, что ее качество будет еще ниже, чем в случае с первой. В то же время важно иметь в виду, что в России постоянно проходила скрытая мобилизация – было сказано, что цель мобилизации выполнена, но соответствующие мероприятия продолжались", – сказал он.

По словам Лаасика, ожидается, что вторая волна мобилизации не окажет прямого влияния на Эстонию, поскольку любая мобилизация по-прежнему связана с агрессией России в Украине.