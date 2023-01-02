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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Качество второй волны мобилизации в РФ будет ниже, чем в предыдущей – силы обороны Эстонии

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В силах обороны Эстонии отметили, что в России постоянно проходила скрытая мобилизация
В силах обороны Эстонии отметили, что в России постоянно проходила скрытая мобилизация
Фото: depositphotos.com

Власти РФ могут объявить вторую волну мобилизации в стране. Однако ее качество будет на порядок ниже, чем в случае с первой волной. Об этом заявил пресс-секретарь сил обороны Эстонии Таави Лаасик, сообщает ERR.

Лаасик отметил, что в настоящее время нет официального подтверждения о второй волне мобилизации и закрытии границ России, однако такую возможность нельзя исключать.

"Вторую волну мобилизации можно было бы организовать, но можно предположить, что ее качество будет еще ниже, чем в случае с первой. В то же время важно иметь в виду, что в России постоянно проходила скрытая мобилизация – было сказано, что цель мобилизации выполнена, но соответствующие мероприятия продолжались", – сказал он.

По словам Лаасика, ожидается, что вторая волна мобилизации не окажет прямого влияния на Эстонию, поскольку любая мобилизация по-прежнему связана с агрессией России в Украине.

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. Из них, по словам президента РФ, только 77 тыс. несут службу на передовой.

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, в начале января в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации. По словам Резникова, границы будут закрыты и в Беларуси.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Эстония, война, мобилизация, агрессия, военное положение, война России против Украины, войска, россияне
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