Качество второй волны мобилизации в РФ будет ниже, чем в предыдущей – силы обороны Эстонии

Лаасик отметил, что в настоящее время нет официального подтверждения о второй волне мобилизации и закрытии границ России, однако такую возможность нельзя исключать.
"Вторую волну мобилизации можно было бы организовать, но можно предположить, что ее качество будет еще ниже, чем в случае с первой. В то же время важно иметь в виду, что в России постоянно проходила скрытая мобилизация – было сказано, что цель мобилизации выполнена, но соответствующие мероприятия продолжались", – сказал он.
По словам Лаасика, ожидается, что вторая волна мобилизации не окажет прямого влияния на Эстонию, поскольку любая мобилизация по-прежнему связана с агрессией России в Украине.
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.
7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. Из них, по словам президента РФ, только 77 тыс. несут службу на передовой.
По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, в начале января в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации. По словам Резникова, границы будут закрыты и в Беларуси.