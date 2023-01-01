Россия взрывается, новогодний "подарок" Путина Украине, новая мобилизация, зэки бегут с позиций. Стрим Голованова с Гордоном. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью Голованов и Гордон говорили о:

российских обстрелах территории Украины в новогоднюю ночь;

подготовке следующей волны мобилизации в России и качестве российских наемных войск;

том, что горит и взрывается в городах РФ;

том, с кем отмечал Новый год президент РФ Владимир Путин;

том, каким был 2022 год для Украины и чего ждать в будущем и многом другом.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Голованов родился в 1982 году в Таллинне (Эстония). Окончил Национальную академию управления в Киеве и получил степени магистра финансов и бакалавра права. Был актером театра "Черный квадрат", вел шоу на радио и телевидении. Работал на телеканалах "Украина 24", NewsOne, "112 Украина".