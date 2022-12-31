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Саакашвили в письме Гордону сообщил, что американские токсикологи доказали факт его отравления в тюрьме. Журналист призвал спасти экс-президента Грузии

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Гордон: Если мир не спасет Саакашвили мир будет об этом жалеть!
Гордон: Если мир не спасет Саакашвили – мир будет об этом жалеть!
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Американские токсикологи доказали, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был отравлен в грузинской тюрьме. Об этом политик написал в письме основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. Украинский журналист опубликовал на своей канале в YouTube видеообращение, в котором призвал спасти Саакашвили.

Дорогие друзья, сегодня я буду говорить – хотя хочется кричать – о Михаиле Саакашвили, великом президенте Грузии, который руководил этой прекрасной страной 10 лет.

В 2004 году Михаил Саакашвили стал президентом Грузии. Я бывал в этой прекрасной стране и до президентства Саакашвили, и во время, и после. До Саакашвили Грузия была совершенно убитой страной – там не было практически ничего. Люди жили впроголодь. Грузины, которые в советское время славились своим достатком (был даже анекдот, что если у грузина нет "Волги", то это не настоящий грузин), которые славились своим хлебосольством, на таком высоком уровне всегда принимали гостей – еле сводили концы с концами.

Были разбиты дороги, дома – в страшном состоянии, Тбилиси – в жутком состоянии. Коррупция процветала настолько, что когда лидер организованной преступности Грузии прилетал в Тбилиси, его встречал кортеж во главе с министром внутренних дел.

Когда к власти пришел Саакашвили, страна начала меняться с огромной скоростью. И буквально через несколько лет все увидели перемены, преобразования, реформы. Реформы касались всего – мы увидели потрясающие дороги, мы увидели реформы здравоохранения, просто потрясающие больницы. Реформы касались школ, науки, всего, что касалось простого человека.

И когда я приезжал в Тбилиси к концу правления Михаила Саакашвили, он меня всегда принимал в президентском дворце – и это были долгие, теплые, хорошие встречи. Я сам ездил по Тбилиси, по Батуми и смотрел, что удалось сделать команде реформаторов во главе с Саакашвили, и жалел только об одном: что в Украине такого темпа и таких впечатляющих результатов, к сожалению, нет.

Михаил Саакашвили проиграл выборы и ушел, уступив место Бидзине Иванишвили. Кто такой Иванишвили? Это друг Путина, кремлевский олигарх, человек, который владел акциями "Газпрома". Как рассказывали мне грузины, он вкладывал огромные деньги в свою будущую победу.

Саакашвили, будучи демократическим человеком, не цеплялся за власть. Он ушел, оставил свой пост, и в Грузии все стало меняться к худшему. С каждым годом я видел изменения, которые меня шокировали. Я видел, как было, и я видел, как становилось.

Саакашвили первым из постсоветских президентов столкнулся с российской агрессией. В 2008 году на Грузию напала Россия. И мы помним, как героически, мужественно, стоически повел себя грузинский президент.

В сентябре прошлого года Саакашвили вернулся в Грузию и был арестован грузинскими властями. Вот уже больше года он находится в грузинской тюрьме. Вот уже больше года великий грузинский президент находится за решеткой. Ему сейчас очень тяжело и очень плохо.

Я периодически получаю от Михаила письма из застенок, но крайнее письмо – я не хочу говорить "последнее" – оно меня так расстроило, как никогда. Я хочу зачитать вам это письмо, чтобы вы поняли, до какой степени ситуация тревожная и внушающая опасения.

Фото из личного архива Дмитрия Гордона
Фото из личного архива Дмитрия Гордона

Вот, что пишет Михаил Саакашвили: "Диме Гордону от Михаила Саакашвили. Дорогой друг Дима, очень соскучился по вашей семье. Пытаюсь регулярно смотреть. Прогулка по кладбищу была супер крутым сюжетом. Что касается меня – топовые американские токсикологи неопровержимо доказали, что я был отравлен в тюрьме смесью ядовитых веществ, которые должны были меня убить. Я потерял сознание, но не умер. Зато у меня остались все симптомы, и без лечения это приведет к смерти. Буду очень благодарен, если ты поднимешь эту тему".

Документ предоставлен Михаилом Саакашвили
Документ предоставлен Михаилом Саакашвили

Конечно же, я поднимаю эту тему. Я не могу ее не поднять. Я хочу на весь мир сказать, что выдающийся грузинский президент в течение 10 лет, автор изменивших свою страну реформ Михаил Саакашвили томится сегодня в тюрьме и находится на грани смерти.

Я прошу всех, от кого это зависит: помогите гражданину Украины Михаилу Саакашвили переехать на лечение в любую европейскую страну или США. Этого человека необходимо спасти. Если мир не спасет Саакашвили – мир будет об этом жалеть!

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Дмитрий Гордон, Украина, Грузия, Михаил Саакашвили, тюрьма, реформы, Тбилиси, политика
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