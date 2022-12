"Они превращают Саакашвили в овощ. Единственный, кто может стукнуть кулаком по столу, – Байден". Шустер в прямом эфире написал письмо президенту США

Шустер рассказал, что после того, как основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон получил письмо от Саакашвили, связался с мамой Саакашвили Гиули Аласанией и она переслала ему текст медицинского заключения о состоянии здоровья политика, составленного Дэвидом Смитом.

"Его отчет – это не секрет, кто хочет, может ознакомиться с ним. Но ситуация с Михаилом Саакашвили – на грани жизни и смерти. Начиная с его ареста и заключения ему давали 14 препаратов разного рода. Это такой коктейль, это в основном препараты, действующие на психику. Да, там есть невинные препараты типа мелатонина, но в коктейле и мелатонин играет свою роль. У него началась дисфункция мозга, дисфункция белого вещества в префронтальной коре мозга. [...] Они превращают Саакашвили в овощ, просто в овощ. Есть вещества, которые вызывают зависимость. Специально они ему дают вещества, которые вызывают зависимость, включая опиоиды. Это значит, что в моменты, когда они ему не дают их, к примеру, если они его хотят помучить, у него начинается то, что на жаргоне называется ломкой", – рассказал он.

Шустер отметил, что с начала сентября этот коктейль сузился до шести препаратов, но стал мощнее.

"У него серьезное повреждение мозга. Это все можно поправить, но это должно произойти немедленно", – подчеркнул телеведущий.

Журналист добавил, что в отчете речь именно о препаратах, об использовании которых адвокату сообщили официально грузинские власти. Кроме того, в ногтях и волосах Саакашвили нашли следы висмута, бария и ртути, напомнил он.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

Шустер отметил, что российский юрист и блогер Марк Фейгин тоже получил записку от Саакашвили. И он предложил, чтобы 4 января в разных странах мира люди вышли на акции к грузинским посольствам с требованием освободить Саакашвили.

"Потому что его надо срочно доставлять в специализированную клинику. Их не так много в мире. В США такая клиника есть. И он должен пройти через серьезный процесс детоксикации. Очень серьезный, чтобы восстановить его функции. Я предлагаю еще одну акцию, простую, для людей. Может быть, я наивен, но это не имеет никакого значения, наивность иногда полезна. Я считаю, что единственный человек, который може стукнуть кулаком по столу – президент Байден. Я не верю, что европейцы в состоянии что-то навязать грузинским властям. Более того, конечно же грузинские власти это делают совместно с российскими. Я в этом не сомневаюсь, потому что очень хорошо помню слова Берлускони, он в 2008 году обронил такую фразу, что "Путин заявил, что он Саакашвили повесит за яйца", – подчеркнул телеведущий.

Шустер предлагает писать обращения Байдену с призывом спасти Саакашвили, используя форму на сайте Белого дома по ссылке: https://www.whitehouse.gov/contact/ .

Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

"Там все очень просто, займет у вас пять минут", – подчеркнул телеведущий.

По ссылке, размещенной выше, откроется форма, в первом поле нужно выбрать "Contact The President", в следующих – ввести свои данные (имя, фамилию, адрес, контактный телефон, страну проживания и так далее).

В последнем поле ("What would you like to say?") Шустер предлагает оставить такое сообщение: "Dear President Joe Biden, please, save Misha Saakashvili!"

Шустер в эфире стрима заполнил эту форму и призвал всех желающих последовать его примеру.

"Это жизнь человека, который... Даже неважно, сколько он сделал для Украины, для Грузии – если с ним могут сделать такое, то представьте себе, что могут сделать с каждым из нас такие тираны, как Путин или Иванишвили. Спасая Саакашвили, мы спасаем и себя тоже", – подчеркнул он.

ВИДЕО