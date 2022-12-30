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"Они превращают Саакашвили в овощ. Единственный, кто может стукнуть кулаком по столу, – Байден". Шустер в прямом эфире написал письмо президенту США

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Так Саакашвили выглядел 22 декабря, он принимал участие в судебном заседании по видеосвязи
Так Саакашвили выглядел 22 декабря, он принимал участие в судебном заседании по видеосвязи
Фото: ЕРА

Журналист и телеведущий Савик Шустер считает, что президент США Джо Байден может повлиять на грузинские власти, чтобы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили выпустили из заключения. Об этом он заявил в эфире стрима с главным редактором издания "ГОРДОН" Алесей Бацман вечером 30 декабря.

Шустер рассказал, что после того, как основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон получил письмо от Саакашвили, связался с мамой Саакашвили Гиули Аласанией и она переслала ему текст медицинского заключения о состоянии здоровья политика, составленного Дэвидом Смитом. 

"Его отчет – это не секрет, кто хочет, может ознакомиться с ним. Но ситуация с Михаилом Саакашвили – на грани жизни и смерти. Начиная с его ареста и заключения ему давали 14 препаратов разного рода. Это такой коктейль, это в основном препараты, действующие на психику. Да, там есть невинные препараты типа мелатонина, но в коктейле и мелатонин играет свою роль. У него началась дисфункция мозга, дисфункция белого вещества в префронтальной коре мозга. [...] Они превращают Саакашвили в овощ, просто в овощ. Есть вещества, которые вызывают зависимость. Специально они ему дают вещества, которые вызывают зависимость, включая опиоиды. Это значит, что в моменты, когда они ему не дают их, к примеру, если они его хотят помучить, у него начинается то, что на жаргоне называется ломкой", – рассказал он. 

Шустер отметил, что с начала сентября этот коктейль сузился до шести препаратов, но стал мощнее. 

"У него серьезное повреждение мозга. Это все можно поправить, но это должно произойти немедленно", – подчеркнул телеведущий. 

Журналист добавил, что в отчете речь именно о препаратах, об использовании которых адвокату сообщили официально грузинские власти. Кроме того, в ногтях и волосах Саакашвили нашли следы висмута, бария и ртути, напомнил он. 

Шустер отметил, что российский юрист и блогер Марк Фейгин тоже получил записку от Саакашвили. И он предложил, чтобы 4 января в разных странах мира люди вышли на акции к грузинским посольствам с требованием освободить Саакашвили.  

"Потому что его надо срочно доставлять в специализированную клинику. Их не так много в мире. В США такая клиника есть. И он должен пройти через серьезный процесс детоксикации. Очень серьезный, чтобы восстановить его функции. Я предлагаю еще одну акцию, простую, для людей. Может быть, я наивен, но это не имеет никакого значения, наивность иногда полезна. Я считаю, что единственный человек, который може стукнуть кулаком по столу – президент Байден. Я не верю, что европейцы в состоянии что-то навязать грузинским властям. Более того, конечно же грузинские власти это делают совместно с российскими. Я в этом не сомневаюсь, потому что очень хорошо помню слова Берлускони, он в 2008 году обронил такую фразу, что "Путин заявил, что он Саакашвили повесит за яйца", – подчеркнул телеведущий. 

Шустер предлагает писать обращения Байдену с призывом спасти Саакашвили, используя форму на сайте Белого дома по ссылке: https://www.whitehouse.gov/contact/ . 

Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube
Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

"Там все очень просто, займет у вас пять минут", – подчеркнул телеведущий. 

По ссылке, размещенной выше, откроется форма, в первом поле нужно выбрать "Contact The President", в следующих – ввести свои данные (имя, фамилию, адрес, контактный телефон, страну проживания и так далее). 

В последнем поле ("What would you like to say?") Шустер предлагает оставить такое сообщение: "Dear President Joe Biden, please, save Misha Saakashvili!"

Шустер в эфире стрима заполнил эту форму и призвал всех желающих последовать его примеру.

"Это жизнь человека, который... Даже неважно, сколько он сделал для Украины, для Грузии – если с ним могут сделать такое, то представьте себе, что могут сделать с каждым из нас такие тираны, как Путин или Иванишвили. Спасая Саакашвили, мы спасаем и себя тоже", – подчеркнул он.   

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну и был заочно приговорен к заключению.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамеди" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний. 

19 ноября адвокат Валерий Гелбахиани заявил, что экспертиза обнаружила в организме Саакашвили ядовитые вещества. 28 ноября Хачапуридзе сказал, что речь о следах мышьяка.

1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США.

15 декабря МИД Украины призвал власти Грузии отсрочить наказание Саакашвили для его лечения за границей. В ведомстве заявили, что "глубоко обеспокоены" существенным ухудшением состояния здоровья политика. В тот же день украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал власти Грузии допустить его к Саакашвили.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям Грузии и грузинскому народу с просьбой проявить милосердие и спасти жизнь Саакашвили.

До того, как стало известно об отравлении Саакашвили, президент Польши Анджей Дуда говорил президенту Грузии Саломе Зурабишиви, что арест экс-президент портит имидж страны, подавшей в этому году заявку на членство в ЕС, писали СМИ. В декабре польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский подчеркнул, что Европарламент никогда не проголосует за членство Грузии в ЕС, если Саакашвили будет в заключении и умрет в тюрьме. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: США, Дмитрий Гордон, Савик Шустер, Грузия, Джо Байден, Михаил Саакашвили, Владимир Зеленский, уголовное дело, Гиули Аласания, обращение
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