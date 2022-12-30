Саакашвили: Если доживу до победы Украины, хочу вернуться в Одессу

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию, в тот же день его задержали и арестовали Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook

"Я нахожусь в клинике, где врачи максимально оказывают мне помощь в очень сложных для них условиях. С ними ежедневно проводят беседу службы безопасности Грузии, и каждый раз, чтобы медсестре зайти ко мне по вопросу обычной манипуляции, например, чтобы дать таблетку, ее тщательно обыскивают. Представьте, что это происходит 30 раз в день. Окна моей "палаты" заклеены толстой пленкой, и я не видел солнечного луча уже семь месяцев. Недавно, когда у меня был тяжелый гипертонический криз, тюремщики не позволили перевести меня в реанимационное отделение", – рассказал Саакашвили.

По его мнению, российско-украинская война закончится полным разгромом и развалом России.

"А конкретные параметры победы сформулировал [президент Украины] Владимир Зеленский. Если я доживу до победы (верю, через несколько месяцев), я хочу вернуться в Одессу – наслаждаться видом моря и угощать друзей", – отметил Саакашвили.