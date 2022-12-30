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Саакашвили: Если доживу до победы Украины, хочу вернуться в Одессу

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1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию, в тот же день его задержали и арестовали
1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию, в тот же день его задержали и арестовали
Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится в грузинской тюрьме, в опубликованном 30 декабря интервью "Украинской правде" заявил, что после победы Украины в войне против РФ хотел бы вернуться в Одессу.

"Я нахожусь в клинике, где врачи максимально оказывают мне помощь в очень сложных для них условиях. С ними ежедневно проводят беседу службы безопасности Грузии, и каждый раз, чтобы медсестре зайти ко мне по вопросу обычной манипуляции, например, чтобы дать таблетку, ее тщательно обыскивают. Представьте, что это происходит 30 раз в день. Окна моей "палаты" заклеены толстой пленкой, и я не видел солнечного луча уже семь месяцев. Недавно, когда у меня был тяжелый гипертонический криз, тюремщики не позволили перевести меня в реанимационное отделение", – рассказал Саакашвили.

По его мнению, российско-украинская война закончится полным разгромом и развалом России.

"А конкретные параметры победы сформулировал [президент Украины] Владимир Зеленский. Если я доживу до победы (верю, через несколько месяцев), я хочу вернуться в Одессу – наслаждаться видом моря и угощать друзей", – отметил Саакашвили.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну и был заочно приговорен к заключению.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили дважды объявлял голодовку. В мае политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамеди" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний. 

19 ноября адвокат Валерий Гелбахиани заявил, что экспертиза обнаружила в организме Саакашвили ядовитые вещества. 28 ноября Хачапуридзе сказал, что речь о следах мышьяка.

1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили обнаружили повышенное содержание висмута, бария и ртути.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, Одесса, Грузия, Михаил Саакашвили, тюрьма, война России против Украины, уголовное дело, врачи
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