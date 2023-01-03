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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты усиливаются на новопавловском направлении – Генштаб ВСУ

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На бахмутском направлении продолжаются активные бои, отметили в ВСУ
На бахмутском направлении продолжаются активные бои, отметили в ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты проявляют активность на четырех направлениях в Донецкой области. Об этом проинформировал 3 января в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник, пытаясь взять под полный контроль территории Донецкой и Луганской областей, сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на бахмутском направлении. Российские оккупанты предпринимают попытки улучшить тактическое положение на лиманском и авдеевском направлениях, усиливают группировку на новопавловском направлении за счет подразделений, переброшенных с херсонского направления", – говорится в сообщении.

В украинском Генштабе рассказали, что враг вел обстрелы в районе населенных пунктов Харьковской области (не менее 17), Луганской (три), Донецкой (не менее 13), Херсонской (четыре).

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Российские оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах республики Беларусь и Российской Федерации. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено", – подчеркнули в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02NTR6eG4hhZS24wEqopQGSHw1bnYgMJro3pnTRzxiCrjsgQWPaR4yuusLQzmJ83YEl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

2 января Генштаб ВСУ сообщал об атаках оккупантов на бахмутском направлении.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Беларусь, Донецкая область, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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