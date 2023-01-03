Оккупанты усиливаются на новопавловском направлении – Генштаб ВСУ

"Противник, пытаясь взять под полный контроль территории Донецкой и Луганской областей, сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на бахмутском направлении. Российские оккупанты предпринимают попытки улучшить тактическое положение на лиманском и авдеевском направлениях, усиливают группировку на новопавловском направлении за счет подразделений, переброшенных с херсонского направления", – говорится в сообщении.

В украинском Генштабе рассказали, что враг вел обстрелы в районе населенных пунктов Харьковской области (не менее 17), Луганской (три), Донецкой (не менее 13), Херсонской (четыре).

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Российские оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах республики Беларусь и Российской Федерации. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено", – подчеркнули в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)