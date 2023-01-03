Украинская авиация 2 января нанесла по позициям оккупантов 18 ударов – Генштаб ВСУ

13 ударов были нанесены по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, а также пять – по позициям зенитно-ракетных комплексов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за прошедшие сутки совершили огневое поражение района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также радиолокационной станции врага", – говорится в сообщении.