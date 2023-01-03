Украинская авиация 2 января нанесла по позициям оккупантов 18 ударов – Генштаб ВСУ

13 ударов были нанесены по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, а также пять – по позициям зенитно-ракетных комплексов.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за прошедшие сутки совершили огневое поражение района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также радиолокационной станции врага", – говорится в сообщении.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 2 января 2023 года, составили около 107 440 военных, 3029 танков, 283 самолета, 269 вертолетов, 1836 беспилотников оперативно-тактического уровня и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".