Появились спутниковые снимки разрушенного училища в Макеевке, где были ликвидированы российские оккупанты

Также Питте геолоцировал фото, подтвердив, что здание в кадре находится в Макеевке. Снимки подтверждают, что здание училища, в котором оккупанты устроили свою казарму, разрушено практически полностью.

Satellite imagery of the destroyed Makiivka school #19 https://t.co/3SmQSzGjqt pic.twitter.com/XxRgVTFtNT — Benjamin Pittet (@COUPSURE) January 2, 2023

Генштаб Вооруженных сил Украины 2 января подтвердил удар, нанесенный по оккупантам в Макеевке в последний день 2022 года.

"31 декабря в районе сосредоточения в населенном пункте Макеевка Донецкой области были уничтожены и повреждены до 10 единиц вражеской военной техники разных типов, потери личного состава оккупантов уточняются", – объяснили в ВСУ.