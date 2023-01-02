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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Появились спутниковые снимки разрушенного училища в Макеевке, где были ликвидированы российские оккупанты

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Здание, где располагались российские оккупанты в Макеевке, полностью разрушено
Здание, где располагались российские оккупанты в Макеевке, полностью разрушено
Фото: СеверПост / Twitter

Швейцарский OSINT-аналитик Бенджамин Питте показал в Twitter вечером 2 января снимки здания училища во временно оккупированной Макеевке Донецкой области до и после удара по нему в новогоднюю ночь.

Также Питте геолоцировал фото, подтвердив, что здание в кадре находится в Макеевке. Снимки подтверждают, что здание училища, в котором оккупанты устроили свою казарму, разрушено практически полностью.

Генштаб Вооруженных сил Украины 2 января подтвердил удар, нанесенный по оккупантам в Макеевке в последний день 2022 года.

"31 декабря в районе сосредоточения в населенном пункте Макеевка Донецкой области были уничтожены и повреждены до 10 единиц вражеской военной техники разных типов, потери личного состава оккупантов уточняются", – объяснили в ВСУ.

Контекст:

1 января управление стратегических коммуникаций ВСУ писало, что в ночь на 1 января 2023 года в результате "неосторожного обращения с нагревательными приборами, пренебрежения мерами безопасности, курения в неустановленном месте" уничтожено около 400 мобилизованных россиян, которые находились в здании ПТУ-19 в Макеевке, еще около 300 оккупантов получили ранения разной степени тяжести.

2 января минобороны РФ официально признало гибель 63 оккупантов, объявив, что удар ВСУ нанесли из реактивных систем залпового огня HIMARS.

По версии боевиков "ДНР", озвученной 2 января российским пропагандистским агентством ТАСС, причиной попадания ракет HIMARS в ПТУ в Макеевке послужило "активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов". Боевики утверждают, что ВСУ с помощью разведывательного комплекса Echelon "выявили активность сотовой связи и местоположение абонентов", после чего нанесли удар.

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