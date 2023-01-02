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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минобороны РФ официально признало гибель оккупантов в результате удара по Макеевке. Утверждают, что это был HIMARS

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В России признали гибель своих военнослужащих в Макеевке, цифру погибших называют меньше сотни
В России признали гибель своих военнослужащих в Макеевке, цифру погибших называют меньше сотни
Фото: Денис Казанський / Telegram

Пресс-служба министерства обороны РФ 2 января в Telegram заявила о гибели 63 военнослужащих ВС РФ во временно оккупированной Макеевке Донецкой области.

В МО РФ утверждают, что удар был нанесен шестью ракетами из высокоточной реактивной системы залпового огня HIMARS, из которых до цели долетели четыре.

"В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих", – сказано в сообщении оккупантов.

О гибели оккупантов в Макеевке сообщало 1 января управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ. Причиной взрывов в ночь с 31 декабря на 1 января 2023 года называлось "неосторожное обращение с нагревательными приборами, пренебрежение мерами безопасности, курение в неустановленном месте".

По данным страткома, было уничтожено около 400 мобилизованных россиян, которые находились в здании ПТУ №19 во временно оккупированной Макеевке Донецкой области. Кроме того, еще около 300 оккупантов получили ранения разной степени тяжести, добавили в страткоме.

Помимо информации от страткома ВСУ, других официальных сообщений от украинских военных не публиковалось. Украина не брала на себя ответственность за удар по Макеевке.

Российские Telegram-каналы давали противоречивую информацию о количестве ликвидированных оккупантов, их число колебалось в различных сообщениях от 100 до 600 погибших.

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