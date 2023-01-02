Генштаб ВСУ подтвердил удар по врагу в Макеевке. Ранее сообщалось о сотнях погибших там оккупантов

В ВСУ рассказали об ударе в последний день 2022 года Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Украинская авиация в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага и пять – по позициям его зенитно-ракетных комплексов", – говорится в сообщении.

Также Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил удар, нанесенный по оккупантам в последний день 2022 года.

"31 декабря в районе сосредоточения в населенном пункте Макеевка Донецкой области были уничтожены и повреждены до 10 единиц вражеской военной техники разных типов, потери личного состава оккупантов уточняются", – объяснили в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

1 января управление стратегических коммуникаций ВСУ писало, что ночь на 1 января 2023 года в результате "неосторожного обращения с нагревательными приборами, пренебрежения мерами безопасности, курения в неустановленном месте" уничтожено около 400 мобилизованных россиян, которые находились в здании ПТУ-19 в Макеевке, еще около 300 оккупантов получили ранения разной степени тяжести.

2 января минобороны РФ официально признало гибель 63 оккупантов, объявив, что удар ВСУ нанесли из реактивных систем залпового огня HIMARS.