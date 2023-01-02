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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ подтвердил удар по врагу в Макеевке. Ранее сообщалось о сотнях погибших там оккупантов

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В ВСУ рассказали об ударе в последний день 2022 года
В ВСУ рассказали об ударе в последний день 2022 года
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В течение суток украинская боевая авиация нанесла 15 ударов по российским военным целям на территории Украины. Об этом проинформировал 2 января в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Украинская авиация в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага и пять – по позициям его зенитно-ракетных комплексов", – говорится в сообщении.

Также Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил удар, нанесенный по оккупантам в последний день 2022 года.

"31 декабря в районе сосредоточения в населенном пункте Макеевка Донецкой области были уничтожены и повреждены до 10 единиц вражеской военной техники разных типов, потери личного состава оккупантов уточняются", – объяснили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02VmG3saYvs1K9CS1euY9A5ZSS2eQaJEG2dzjZqCBF7jPU5PQMECRbn6yZHnoMxPzEl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

1 января управление стратегических коммуникаций ВСУ писало, что ночь на 1 января 2023 года в результате "неосторожного обращения с нагревательными приборами, пренебрежения мерами безопасности, курения в неустановленном месте" уничтожено около 400 мобилизованных россиян, которые находились в здании ПТУ-19 в Макеевке, еще около 300 оккупантов получили ранения разной степени тяжести.

2 января минобороны РФ официально признало гибель 63 оккупантов, объявив, что удар ВСУ нанесли из реактивных систем залпового огня HIMARS.

Контекст:

По версии боевиков "ДНР", озвученной 2 января российским пропагандистским агентством ТАСС, причиной попадания ракет HIMARS в ПТУ в Макеевке послужило "активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов". Боевики утверждают, что ВСУ с помощью разведывательного комплекса Echelon "выявили активность сотовой связи и местоположение абонентов", после чего нанесли удар.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, авиация, Макеевка, война России против Украины, погибшие, потери армии России, россияне
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