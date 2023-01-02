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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты продолжают наступать в районе Бахмута и перегруппировываться на херсонском направлении – Генштаб ВСУ

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Украинские ракетные войска и артиллерия вчера поразили пять районов сосредоточения живой силы и военной техники врага
Украинские ракетные войска и артиллерия вчера поразили пять районов сосредоточения живой силы и военной техники врага
Фото: ЕРА (архив)

Российские оккупационные войска продолжают сосредотачивать свои усилия на наступлении на бахмутском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, опубликованной в Facebook 2 января.

Силы обороны Украины вчера отбили атаки армии РФ в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области, Раздолевка, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Озеряновка, Опытное и Красногоровка Донецкой области, говорится в сводке. 

"Противник пытается улучшить тактическое положение подразделений своих войск на купянском, лиманском и авдеевском направлениях. На новопавловском и запорожском направлениях ведет оборону ранее занятых рубежей. На херсонском – осуществляет перегруппировку войск, ведет оборону и обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов вдоль линии столкновения", – сообщили в Генштабе. 

На северных и северо-восточных направлениях – волынском, полесском, северском и слобожанском – признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. 

Согласно сводке, 1 января РФ нанесла по территории Украины 51 авиаудар, в том числе применив 44 иранских ударных дрона (все были сбиты). Также украинские военные подтвердили поражение 31 декабря районов сосредоточения оккупантов и их боеприпасов на временно захваченной территории Запорожской области. 

"Авиация cил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения захватчиков. Подразделения ракетных войск и артиллерии в свою очередь за сутки поразили пять районов сосредоточения живой силы и военной техники врага", – добавили в Генштабе. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02DGoDqNweN11d9Jkz3pgGwUvah9v1sLSjPJv1EUk2h9YQESCYx17u6khL71cAwaQhl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Генштаб ВСУ, боеприпасы, Красногоровка, артиллерия, Опытное, Озеряновка, ВСУ, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, Белогоровка
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