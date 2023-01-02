Оккупанты продолжают наступать в районе Бахмута и перегруппировываться на херсонском направлении – Генштаб ВСУ

Украинские ракетные войска и артиллерия вчера поразили пять районов сосредоточения живой силы и военной техники врага Фото: ЕРА (архив)

Силы обороны Украины вчера отбили атаки армии РФ в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области, Раздолевка, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Озеряновка, Опытное и Красногоровка Донецкой области, говорится в сводке.

"Противник пытается улучшить тактическое положение подразделений своих войск на купянском, лиманском и авдеевском направлениях. На новопавловском и запорожском направлениях ведет оборону ранее занятых рубежей. На херсонском – осуществляет перегруппировку войск, ведет оборону и обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов вдоль линии столкновения", – сообщили в Генштабе.

На северных и северо-восточных направлениях – волынском, полесском, северском и слобожанском – признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Согласно сводке, 1 января РФ нанесла по территории Украины 51 авиаудар, в том числе применив 44 иранских ударных дрона (все были сбиты). Также украинские военные подтвердили поражение 31 декабря районов сосредоточения оккупантов и их боеприпасов на временно захваченной территории Запорожской области.

"Авиация cил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения захватчиков. Подразделения ракетных войск и артиллерии в свою очередь за сутки поразили пять районов сосредоточения живой силы и военной техники врага", – добавили в Генштабе.

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