Оккупанты обстреливали Купянский и Чугуевский районы Харьковской области, в Купянске ранена 77-летняя женщина – Синегубов

Он отметил, что речь идет о Купянском и Чугуевском районах. В частности, под ударом были Купянск, Волчанск, Огурцово, Новомлинск, Андреевка, Кучеривка, Лиман Первый, Вильшана, Орлянский, Кисловка, Котляровка и другие населенные пункты.
"В Купянске вражескими обстрелами повреждены пять частных домов, пострадала инфраструктура. В результате обстрелов ранения получила 77-летняя женщина. Помощь оказали на месте", – написал глава ОВА.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря глава ОВА сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.