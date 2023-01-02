Оккупанты обстреливали Купянский и Чугуевский районы Харьковской области, в Купянске ранена 77-летняя женщина – Синегубов

Он отметил, что речь идет о Купянском и Чугуевском районах. В частности, под ударом были Купянск, Волчанск, Огурцово, Новомлинск, Андреевка, Кучеривка, Лиман Первый, Вильшана, Орлянский, Кисловка, Котляровка и другие населенные пункты.

"В Купянске вражескими обстрелами повреждены пять частных домов, пострадала инфраструктура. В результате обстрелов ранения получила 77-летняя женщина. Помощь оказали на месте", – написал глава ОВА.