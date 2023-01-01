Оккупанты за сутки обстреляли Купянск, Волчанск и три района Харьковской области – Синегубов

"Под огнем были Купянск, Волчанск и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов [Харьковской области]", – уточнил он.
Глава ОВА добавил, что в Купянске в результате вражеских обстрелов повреждены хозяйственные постройки, произошли масштабные пожары.
"По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, за сутки пострадавших не было", – написал Синегубов.
В ОВА проинформировали, что в Харьковской области продолжаются работы по разминированию. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 80 взрывоопасных предметов.
"На линии столкновения Силы обороны Украины ведут бои с врагом, ежедневно нанося оккупантам новые потери", – добавил Синегубов.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря глава ОВА сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.