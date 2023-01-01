Оккупанты за сутки обстреляли Купянск, Волчанск и три района Харьковской области – Синегубов

В Харьковской области в результате обстрелов со стороны российских войск возникли пожары Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

"Под огнем были Купянск, Волчанск и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов [Харьковской области]", – уточнил он.

Глава ОВА добавил, что в Купянске в результате вражеских обстрелов повреждены хозяйственные постройки, произошли масштабные пожары.

"По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, за сутки пострадавших не было", – написал Синегубов.

В ОВА проинформировали, что в Харьковской области продолжаются работы по разминированию. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 80 взрывоопасных предметов.

"На линии столкновения Силы обороны Украины ведут бои с врагом, ежедневно нанося оккупантам новые потери", – добавил Синегубов.