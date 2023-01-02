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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытаются на одном направлении атаковать и на двух улучшить тактическое положение – Генштаб ВСУ

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Интенсивные бои в районе Бахмута ведутся с июня
Интенсивные бои в районе Бахмута ведутся с июня
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты по-прежнему пытаются захватить Бахмут Донецкой области. Об этом проинформировал 2 января в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник, теряя много живой силы, продолжает сосредотачиваться на ведении наступательных действий на бахмутском и пытается улучшить тактическое положение на купянском и авдеевском направлениях", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что россияне на бахмутском направлении обстреливали районы населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмут, Константиновка, Ступочка, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк, на авдеевском – Бердичи, Авдеевка, Георгиевка, Марьинка и Водяное, на купянском – Новомлинск, Двуречная, Лиман Первый, Ольшаная, Купянск, Орлянка, Котляровка Харьковской области, Андреевка и Стельмаховка Луганской области.

Также, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты стреляли – в том числе по гражданской инфраструктуре – на северском и слобожанском, лиманском, новопавловском, запорожском, херсонском направлениях.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02VmG3saYvs1K9CS1euY9A5ZSS2eQaJEG2dzjZqCBF7jPU5PQMECRbn6yZHnoMxPzEl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны" – об этом заявлял спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинцы ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.

Интенсивные бои в районе Бахмута ведутся с июня, но линия фронта проходила в основном на открытой местности вокруг восточных подступов к городу, отметили в британской разведке 22 декабря. Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась, сообщал 25 декабря американский Институт исследования войны.

По оценке начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, военная ситуация в Бахмуте "не катастрофическая", но сам город разрушен оккупантами и непригоден для жизни.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, Авдеевка, Купянск, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, инфраструктура, российские оккупанты
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