Оккупанты пытаются на одном направлении атаковать и на двух улучшить тактическое положение – Генштаб ВСУ

"Противник, теряя много живой силы, продолжает сосредотачиваться на ведении наступательных действий на бахмутском и пытается улучшить тактическое положение на купянском и авдеевском направлениях", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что россияне на бахмутском направлении обстреливали районы населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмут, Константиновка, Ступочка, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк, на авдеевском – Бердичи, Авдеевка, Георгиевка, Марьинка и Водяное, на купянском – Новомлинск, Двуречная, Лиман Первый, Ольшаная, Купянск, Орлянка, Котляровка Харьковской области, Андреевка и Стельмаховка Луганской области.

Также, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты стреляли – в том числе по гражданской инфраструктуре – на северском и слобожанском, лиманском, новопавловском, запорожском, херсонском направлениях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)