Генштаб ВСУ подтвердил поражение позиций оккупантов в Херсонской области 31 декабря и 1 января

"Противник продолжает нести потери. Подтверждено огневое поражение подразделениями сил обороны Украины 31 декабря живой силы и военной техники противника в районе населенного пункта Чулаковка Херсонской области. Потери противника составили около 500 военнослужащих ранеными и погибшими", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба, 1 января 2023-го подразделения сил обороны Украины нанесли удар по личному составу российских оккупантов в районе Федоровки Херсонской области. Количество потерь оккупантов уточняется.