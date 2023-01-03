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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ подтвердил поражение позиций оккупантов в Херсонской области 31 декабря и 1 января

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ВСУ нанесли удары по позициям оккупантов
ВСУ нанесли удары по позициям оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил потери российских оккупантов 31 декабря и 1 января. Об этом сообщили в пресс-центре Генштаба 3 января в Facebook.

"Противник продолжает нести потери. Подтверждено огневое поражение подразделениями сил обороны Украины 31 декабря живой силы и военной техники противника в районе населенного пункта Чулаковка Херсонской области. Потери противника составили около 500 военнослужащих ранеными и погибшими", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба, 1 января 2023-го подразделения сил обороны Украины нанесли удар по личному составу российских оккупантов в районе Федоровки Херсонской области. Количество потерь оккупантов уточняется.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0MRa2LRNNPL1wxxfQd7pbWoqEMdQv4oMwv9qj23YgqeZTeP8EfXq6hfLoAzok8zabl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 2 января 2023 года, составили около 107 440 военных, 3029 танков, 283 самолета, 269 вертолетов, 1836 беспилотников оперативно-тактического уровня и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, потери армии России, погибшие российские военные
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