Генштаб ВСУ подтвердил поражение позиций оккупантов в Херсонской области 31 декабря и 1 января

"Противник продолжает нести потери. Подтверждено огневое поражение подразделениями сил обороны Украины 31 декабря живой силы и военной техники противника в районе населенного пункта Чулаковка Херсонской области. Потери противника составили около 500 военнослужащих ранеными и погибшими", – говорится в сообщении.
Также, по данным Генштаба, 1 января 2023-го подразделения сил обороны Украины нанесли удар по личному составу российских оккупантов в районе Федоровки Херсонской области. Количество потерь оккупантов уточняется.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 2 января 2023 года, составили около 107 440 военных, 3029 танков, 283 самолета, 269 вертолетов, 1836 беспилотников оперативно-тактического уровня и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".