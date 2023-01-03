Россия вряд ли добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели – британская разведка

Отмечается, что в середине декабря российские военные и силы частной военной компании "Вагнер", вероятно, участили свои пехотные атаки вокруг Бахмута. Однако многие из этих операций плохо поддерживались.

За последние 10 дней Украина выделила значительные подкрепления для защиты сектора, и частота российских атак снизилась по сравнению с пиком в середине декабря. Обе стороны понесли большие потери, сообщает разведка.

Российские наступательные операции в этом районе в настоящее время, вероятно, проводятся только на уровне взвода или отделения. Маловероятно, что Россия добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели, говорится в сообщении.