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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия вряд ли добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели – британская разведка

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Наступательные действия россиян под Бахмутом заметно ослабели, отмечают в британской разведке
Наступательные действия россиян под Бахмутом заметно ослабели, отмечают в британской разведке
Фото: EPA

Частота российских атак под Бахмутом Донецкой области заметно снизилась. Об этом сообщает в Twitter 3 января министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

Отмечается, что в середине декабря российские военные и силы частной военной компании "Вагнер", вероятно, участили свои пехотные атаки вокруг Бахмута. Однако многие из этих операций плохо поддерживались.

За последние 10 дней Украина выделила значительные подкрепления для защиты сектора, и частота российских атак снизилась по сравнению с пиком в середине декабря. Обе стороны понесли большие потери, сообщает разведка.

Российские наступательные операции в этом районе в настоящее время, вероятно, проводятся только на уровне взвода или отделения. Маловероятно, что Россия добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели, говорится в сообщении.

Контекст:

Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", заявлял спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинцы ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.

Интенсивные бои в районе Бахмута ведутся с июня, но линия фронта проходила в основном на открытой местности вокруг восточных подступов к городу, отметили в британской разведке 22 декабря. Британские военные считают, что российская пехота могла закрепиться в восточных промышленных районах Бахмута, а время от времени продвигается в жилые районы. По их мнению, оккупанты в городских боях вряд ли смогут достичь успеха.

Генеральный штаб ВСУ в конце декабря отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни, сообщил американский Институт исследования войны 25 декабря.

В Бахмуте к концу 2022 года оставалось около 8,7 тыс. жителей – в несколько раз меньше, чем было до полномасштабного вторжения РФ. Об этом сообщил член рабочей группы Сил территориальной обороны по выполнению норм международного гуманитарного права и предоставлению правовых услуг Гюндуз Мамедов.

Теги: Донецкая область, разведка, российская агрессия, наступление, война России против Украины, Бахмут
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