В Бахмуте к концу 2022-го оставалось около 8,7 тыс. жителей, более 68 тыс. – эвакуированы – Мамедов

Об этом бывший заместитель генпрокурора Украины, член рабочей группы Сил территориальной обороны по выполнению норм международного гуманитарного права и предоставлению правовых услуг Гюндуз Мамедов сообщил в Twitter 2 января.
Он рассказал, что эта группа фиксирует военные преступления РФ на освобожденных территориях и в "серых" зонах.
"В частности, в Бахмуте. По состоянию на конец года в городе остается около 8700 жителей; около 68 552 – эвакуированы. Погибли 155 местных, среди них восемь детей; ранен 371 человек", – сообщил Мамедов.
РГ @TDF_UA на нещодавно звільнених територіях і в «сірих» зонах фіксує ймовірні #воєннізлочини. Зокрема, в #Бахмут. Станом на кінець року в місті залишається * 8700 мешканців; * 68552 – евакуйовані. Загинуло 155 місцевих, серед них 8 дітей; поранено 371 людину. pic.twitter.com/ZiuYH0wjr6— Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) January 2, 2023
Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны" – об этом заявлял спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинцы ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.
Интенсивные бои в районе Бахмута ведутся с июня, но линия фронта проходила в основном на открытой местности вокруг восточных подступов к городу, отметили в британской разведке 22 декабря. Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни, сообщил американский Институт исследования войны 25 декабря.
По оценке начальника ГУР Минобороны Украины, военная ситуация в Бахмуте "не катастрофическая", но сам город разрушен оккупантами и непригоден для жизни.