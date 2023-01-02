В Бахмуте к концу 2022-го оставалось около 8,7 тыс. жителей, более 68 тыс. – эвакуированы – Мамедов

Об этом бывший заместитель генпрокурора Украины, член рабочей группы Сил территориальной обороны по выполнению норм международного гуманитарного права и предоставлению правовых услуг Гюндуз Мамедов сообщил в Twitter 2 января.

Он рассказал, что эта группа фиксирует военные преступления РФ на освобожденных территориях и в "серых" зонах.

"В частности, в Бахмуте. По состоянию на конец года в городе остается около 8700 жителей; около 68 552 – эвакуированы. Погибли 155 местных, среди них восемь детей; ранен 371 человек", – сообщил Мамедов.