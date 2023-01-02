Тела наемников сложены в несколько рядов. Роспропаганда опубликовала видео визита Пригожина в морг и сообщила о потерях ЧВК

Видео демонстрирует, какие потери РФ несет на войне: в помещении, которое назвали моргом, тела убитых оккупантов сложены в несколько рядов одно на другом просто на полу.

Пригожин на этом видео ходит по моргу и говорит, что "их [убитых наемников] контракт закончен. Поедут домой через неделю". Когда Пригожина спросили, чьи останки сложены в кучу, он сказал, что речь о вагнеровцах, ликвидированных на войне. По его мнению, их "с уважением положат в цинк и отвезут домой".

Также в ролике показали, как с линии фронта привозили новых убитых. Собеседник основателя ЧВК сказал, что "в постоянном режиме так" привозят убитых. Когда два наемника на носилках уносили тело третьего, Пригожин сказал им: "Ну что, парни, счастливо, с Новым годом".

Где именно снимали видео, не уточняется. Известно, что вагнеровцы воюют в районе Бахмута и несут там большие потери.

"Вы же, наверное, видели в интернете эти ролики: эти поля трупов, когда труп на труп кладут, как мешок с песком. Это реально правда", – так описывал потери оккупантов под Бахмутом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью, вышедшем 31 декабря.

РИА ФАН входит в медиагруппу Пригожина, писала "Новая газета". Видео о "новогодней поездке" Пригожина распространили пропагандистские Telegram-каналы, его перепостило также агентство УНИАН.