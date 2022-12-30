Удары по Москве, оккупация РФ, арест олигарха Жеваго, неожиданные откровения Ермака, смерть "короля футбола" Пеле. Стрим Бацман с Шустером. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью Шустер говорил о:

откровенном интервью главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и о том, пойдет ли президент Владимир Зеленский на второй срок;

аресте во Франции украинского бизнесмена и бывшего народного депутата, акционера банка АО "Банк "Финансы и кредит" Константина Жеваго;

скандале вокруг назначенной на должность посла Украины в Болгарии Олеси Илащук;

том, почему заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вынужден терпеть оскорбления создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина;

вероятности ракетных ударов по России;

заявлениях террориста Игоря Гиркина об оккупации Кубани и Сочи и многом другом.

Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году он с родителями эмигрировал в Канаду. В 1976 году окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после чего переехал в Италию.

С 1978 года занимается журналистикой. Освещал военные действия в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Никарагуа, Чаде. В 1988 году начал сотрудничество с "Радио Свобода", в 1996–2001 годах возглавлял московский офис радиостанции. В РФ также работал на НТВ. С 2005 года работает в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1".

С сентября 2019 года программа "Свобода слова Савика Шустера" транслировалась в эфире канала "Украина", но в июле 2022 года собственник канала Ринат Ахметов принял решение выйти из медиабизнеса, после чего канал "Украина" прекратил существование.