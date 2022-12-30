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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Удары по Москве, оккупация РФ, арест олигарха Жеваго, неожиданные откровения Ермака, смерть "короля футбола" Пеле. Стрим Бацман с Шустером. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с телеведущим Савиком Шустером.

Во время интервью Шустер говорил о:

  • откровенном интервью главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и о том, пойдет ли президент Владимир Зеленский на второй срок;
  • аресте во Франции украинского бизнесмена и бывшего народного депутата, акционера банка АО "Банк "Финансы и кредит" Константина Жеваго;
  • скандале вокруг назначенной на должность посла Украины в Болгарии Олеси Илащук;
  • том, почему заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вынужден терпеть оскорбления создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина;
  • вероятности ракетных ударов по России;
  • заявлениях террориста Игоря Гиркина об оккупации Кубани и Сочи и многом другом.

Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году он с родителями эмигрировал в Канаду. В 1976 году окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после чего переехал в Италию.

С 1978 года занимается журналистикой. Освещал военные действия в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Никарагуа, Чаде. В 1988 году начал сотрудничество с "Радио Свобода", в 1996–2001 годах возглавлял московский офис радиостанции. В РФ также работал на НТВ. С 2005 года работает в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1".

С сентября 2019 года программа "Свобода слова Савика Шустера" транслировалась в эфире канала "Украина", но в июле 2022 года собственник канала Ринат Ахметов принял решение выйти из медиабизнеса, после чего канал "Украина" прекратил существование.

Теги: Дмитрий Медведев, Украина, Савик Шустер, Болгария, война, Игорь Гиркин, Константин Жеваго, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, трансляция, журналисты, война России против Украины, интервью, Евгений Пригожин, Андрей Ермак
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