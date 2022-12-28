Шустер о вероятности повторного наступления РФ: Думаю, еще один укус скорпиона мы получим

Шустер: Идти на Киев? Ну, это ошибка. Я думаю, что они эту ошибку не повторят Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Она спросила, будет ли, по мнению Шустера, новое наступление РФ, о котором недавно говорили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Ну, с таким верховным главнокомандующим, как Путин, я думаю, что да, это возможно. Плюс 200 тысяч человек свежих, о которых они говорят, вооружение какое попало, где им удастся собрать по ниточке – что-то в Северной Корее, что-то в Иране, что-то в музеях... Я думаю, что да, будет, что еще один укус скорпиона мы получим", – сказал ведущий.

Бацман уточнила, считает ли Шустер, что это будет наступление со стороны и с участием Беларуси.

"Чтоб пойти на Киев? Я не знаю. Вот тот же [экс-главарь боевиков "ДНР" Игорь] Гиркин говорит, что если бы тогда, в 14–15 годах, по меньшей мере дошли до Днепра – а тогда была такая возможность, потому что украинской армии вообще не было практически, ну, добровольцы бы сражались до конца, конечно, но не факт, что они бы их остановили – то уже ситуация была бы такая, что Украина не чувствовала бы себя комфортно. И без моря, и совсем-совсем с другими связями, и так далее", – напомнил Шустер.

По его мнению, Россия все еще может попытаться каким-то образом хотя бы частично осуществить этот сценарий.

"Но идти на Киев? Ну, это ошибка. Я думаю, что они эту ошибку не повторят. После того, как я прочитал статью [о неудачах России] в The New York Times, я уже ничему не удивлюсь, вообще ничему, но мне кажется, что идти на Киев было бы ошибкой", – подытожил ведущий.

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