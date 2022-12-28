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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер о вероятности повторного наступления РФ: Думаю, еще один укус скорпиона мы получим

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Шустер: Идти на Киев? Ну, это ошибка. Я думаю, что они эту ошибку не повторят
Шустер: Идти на Киев? Ну, это ошибка. Я думаю, что они эту ошибку не повторят
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент РФ Владимир Путин может предпринять еще одно массированное наступление на территорию Украины, но вряд ли будет снова пытаться захватить Киев, считает журналист и телеведущий Савик Шустер. Об этом он сказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Она спросила, будет ли, по мнению Шустера, новое наступление РФ, о котором недавно говорили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и генсек НАТО Йенс Столтенберг

"Ну, с таким верховным главнокомандующим, как Путин, я думаю, что да, это возможно. Плюс 200 тысяч человек свежих, о которых они говорят, вооружение какое попало, где им удастся собрать по ниточке – что-то в Северной Корее, что-то в Иране, что-то в музеях... Я думаю, что да, будет, что еще один укус скорпиона мы получим", – сказал ведущий. 

Бацман уточнила, считает ли Шустер, что это будет наступление со стороны и с участием Беларуси. 

"Чтоб пойти на Киев? Я не знаю. Вот тот же [экс-главарь боевиков "ДНР" Игорь] Гиркин говорит, что если бы тогда, в 14–15 годах, по меньшей мере дошли до Днепра – а тогда была такая возможность, потому что украинской армии вообще не было практически, ну, добровольцы бы сражались до конца, конечно, но не факт, что они бы их остановили – то уже ситуация была бы такая, что Украина не чувствовала бы себя комфортно. И без моря, и совсем-совсем с другими связями, и так далее",  напомнил Шустер.

По его мнению, Россия все еще может попытаться каким-то образом хотя бы частично осуществить этот сценарий. 

"Но идти на Киев? Ну, это ошибка. Я думаю, что они эту ошибку не повторят. После того, как я прочитал статью [о неудачах России] в The New York Times, я уже ничему не удивлюсь, вообще ничему, но мне кажется, что идти на Киев было бы ошибкой", – подытожил ведущий.  

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Были освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. 

Путина не смущают большие потери российских оккупантов в Украине, в Кремле на данный момент настроены вести длительную войну, написало 25 ноября издание "Важные истории". По данным источников издания, власти РФ понимают, что до весны РФ может потерять 100 тыс. мобилизованных, но это "никого не пугает".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Киев, Савик Шустер, захват, Игорь Гиркин, наступление, война России против Украины
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