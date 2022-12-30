OCCRP объявил Пригожина "коррупционером года – 2022"

"Пригожин в этом году стал живым символом самых ужасных явлений России. Грязные деньги, первобытное насилие, цинизм и безнаказанность даже перед лицом российского закона – все производные одобряемой государством коррупции объединяются в его фигуре", – объяснили свой выбор в OCCRP.

По словам главного редактора и сооснователя OCCRP Дрю Салливана, Пригожин "заслужил эту награду" своей деятельностью, направленной на "расширение жестокого и коррумпированного влияния России, готовностью грабить для [президента РФ] Владимира Путина и карать несогласных".

"Пригожин – солдат коррупции. Он за нее воюет и убивает. ЧВК "Вагнер" – еще одна организованная преступная группировка, подконтрольная российскому правительству", – добавил Салливан.

В отчете центра особое внимание уделяется созданной Пригожиным ЧВК "Вагнер", которая "известна кровавым следом, оставляемым в зонах конфликтов по всему миру".

"Куда бы ни пошли бойцы "Вагнера", за ними обязательно последуют нарушения прав человека. От Сирии до Камеруна, от Сомали до Мали их обвиняют в изнасилованиях, грабежах, убийствах и пытках", – говорится в докладе OCCRP.

Жестокость, как отмечают в организации, ЧВК "Вагнер" демонстрирует и в Украине.

"Боевики ЧВК "Вагнер" не только совершают неизбирательные обстрелы жилых районов – их также обвиняют в убийстве мирных жителей в пригородах Киева в начале вторжения 2022 года. Группа "Вагнера" славится жестокостью и по отношению к собственным участникам", – напоминают в OCCRP.

OCCRP присуждает награду "человек года" в области коррупции с 2012 года. В 2014-м центр присвоил эту награду Путину, а в 2021-м – самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. Также этого титула удостаивались президент Бразилии Жаир Болсонару, президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие.

В сообщении центра отмечается, что "Пригожин олицетворяет новый тип победителя", так как он не лидер нации, а "коррумпированное лицо, ответственное за подстрекательство к терроризму и серьезные нарушения прав человека в рамках конфликтов по всему миру".

Такая особенность создателя ЧВК "Вагнер", по мнению OCCRP, "обеспечивает Кремлю репутационное прикрытие и позволяет использовать Пригожина для наиболее грязной или опасной работы".