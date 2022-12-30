OCCRP объявил Пригожина "коррупционером года – 2022"

"Пригожин в этом году стал живым символом самых ужасных явлений России. Грязные деньги, первобытное насилие, цинизм и безнаказанность даже перед лицом российского закона – все производные одобряемой государством коррупции объединяются в его фигуре", – объяснили свой выбор в OCCRP.
По словам главного редактора и сооснователя OCCRP Дрю Салливана, Пригожин "заслужил эту награду" своей деятельностью, направленной на "расширение жестокого и коррумпированного влияния России, готовностью грабить для [президента РФ] Владимира Путина и карать несогласных".
"Пригожин – солдат коррупции. Он за нее воюет и убивает. ЧВК "Вагнер" – еще одна организованная преступная группировка, подконтрольная российскому правительству", – добавил Салливан.
В отчете центра особое внимание уделяется созданной Пригожиным ЧВК "Вагнер", которая "известна кровавым следом, оставляемым в зонах конфликтов по всему миру".
"Куда бы ни пошли бойцы "Вагнера", за ними обязательно последуют нарушения прав человека. От Сирии до Камеруна, от Сомали до Мали их обвиняют в изнасилованиях, грабежах, убийствах и пытках", – говорится в докладе OCCRP.
Жестокость, как отмечают в организации, ЧВК "Вагнер" демонстрирует и в Украине.
"Боевики ЧВК "Вагнер" не только совершают неизбирательные обстрелы жилых районов – их также обвиняют в убийстве мирных жителей в пригородах Киева в начале вторжения 2022 года. Группа "Вагнера" славится жестокостью и по отношению к собственным участникам", – напоминают в OCCRP.
OCCRP присуждает награду "человек года" в области коррупции с 2012 года. В 2014-м центр присвоил эту награду Путину, а в 2021-м – самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. Также этого титула удостаивались президент Бразилии Жаир Болсонару, президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие.
В сообщении центра отмечается, что "Пригожин олицетворяет новый тип победителя", так как он не лидер нации, а "коррумпированное лицо, ответственное за подстрекательство к терроризму и серьезные нарушения прав человека в рамках конфликтов по всему миру".
Такая особенность создателя ЧВК "Вагнер", по мнению OCCRP, "обеспечивает Кремлю репутационное прикрытие и позволяет использовать Пригожина для наиболее грязной или опасной работы".
В СМИ Пригожина называют "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ.
Пригожин с 2016 года находится под американскими санкциями из-за агрессии России в отношении Украины (в Вашингтоне считают, что он предоставляет материальную поддержку и технологическую помощь российским властям). Санкции введены также против ЧВК "Вагнер" и "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей". На ЧВК "Вагнер" ограничения были наложены в 2017 году за участие в конфликте в Украине и нарушение ее территориальной целостности, а на "Агентство интернет-исследований" – в 2018 году за кибератаки и вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.
Кроме того, санкции против Пригожина ввели Евросоюз, Великобритания, Канада, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Украина.
После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии. Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре.
Получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров обратил внимание на то, что Кадыров и Пригожин в последнее время значительно усилили свое влияние, а в стране действуют частные армии и на руках у россиян много оружия, поэтому после окончания войны на территории Украины она вспыхнет на территории России. Невзоров считает, что российские генералы могут вынашивать план убийства Пригожина, поскольку "так генералов на пенисе еще никто не крутил".
Российский политолог Валерий Соловей заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что Пригожин открыто готовит своих наемников и медийный ресурс к "фазе полураспада или распада элит" в России.