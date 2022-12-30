Российский правозащитник Осечкин: Для меня было огромным шоком, когда в июне я узнал, что этот негодяй, мерзавец, террорист, путинский подлиза Евгений Пригожин рекрутирует заключенных для отправки на войну

"Скажу честно, я в какой-то определенный момент оказался сильно деморализован, когда я в конце июня 2022-го года узнал, что вот этот негодяй, мерзавец, террорист, путинский подлиза [создатель частной военной компании "Вагнер"] Евгений Пригожин рекрутирует заключенных для отправки на войну. Для меня это было огромным шоком", – сказал Осечкин.

Причина в том, добавил правозащитник, что для него самого российские заключенные – это "тот самый народ, который мы [Gulagu.net] защищали от пыток, от издевательств, от изнасилований, кому мы помогали, на помощь кому мы тратили огромное количество сил, времени и средств".

"То есть когда я узнал, что из российских тюрем люди, которые сами проходили через застенки, которые прекрасно понимают эти жестокие практики, какая-то часть из них соглашается ехать в Украину в качестве наемников, брать в руки оружие и стрелять... Для меня был очень тяжелый момент принятия", – признался он.

Осечкин вспоминает, что он "вообще не верил" и старался перепроверить эту информацию максимально тщательно.

"И потом мы [Gulagu.net] это все опубликовали. И так получилось, что мы стали первыми и основными инсайдерами, которые разоблачили эту бесчеловечную схему", – напомнил он.

Правозащитник, говоря о причинах того, что вербовка, организованная Пригожиным, дала результаты, сформулировал, что "нет единообразного, однородного какого-то понятия" того, что "вот они есть русский народ".

"Есть те в русском народе, которые бездумно, насмотревшись тупой пропаганды, зомбоящика, находясь в каком-то маргинальном положении и с длительным сроком лишения свободы за какие-то страшные преступления, соглашаются идти на условия Пригожина и [президента России Владимира] Путина и принимать участие в военной агрессии. Есть вот эти люди, которых я хорошим словом никогда не назову, никогда им не подам руки и так далее", – заявил Осечкин.

В то же время часть русского народа, которая сидит в застенках, отказывается принимать участие в вербовке, подчеркнул он.

"И это большая часть заключенных: которые отказываются идти вместе с Пригожиным и которые понимают, что для них лучше остаться в этих пыточных застенках... [...] но не идти против Украины воевать. Есть какая-то часть тех, которые остаются в этих пыточных и не идут на войну. И их большая часть все-таки, если мы говорим сейчас про заключенных, про тот народ, который я считаю теми, кого мы защищаем", – резюмировал Осечкин.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube