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Пионтковский: После Херсона, думаю, в окружении Путина нет сомневающихся в том, что война проиграна

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По мнению Пионтковского, после того как Путин (на фото) потеряет власть, в РФ начнется гражданская война
По мнению Пионтковского, после того как Путин (на фото) потеряет власть, в РФ начнется гражданская война
Фото: ЕРА

Окружение президента РФ Владимира Путина осознает, что Россия проиграет войну против Украины. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил живущий в США российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

"Мне кажется, что возникновение частных армий в России – это очень симптоматичный процесс. Мы привыкли, что есть две частные армии: [владельца ЧВК "Вагнер" Евгения] Пригожина и [главы Чечни Рамзана] Кадырова. А сейчас оказывается, что и [бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий] Рогозин уже создал, некто Рубен Спандарян тоже. Но уже как бы с подачи Генштаба. Он был авторитетным бандитом в Горловке, а потом крупным олигархом в России", – сказал Пионтковский.

Он считает, что этих людей "создают" не столько для войны с Украиной, сколько для войны в постпутинской России, "которая явно просматривается".

"После Херсона, я думаю, нет сомневающихся в окружении Путина в том, что война проиграна. И перед всеми этими игроками встала задача, как сохранить власть, а значит, и громадную собственность и жизнь в стране, терпящей военное поражение. Игроки вне бункера, такие как Пригожин и Кадыров, думают, что можно выиграть в этой, по существу, неизбежной гражданской войне в постпутинской России. Если Кадырова больше интересует самостоятельность Чечни, которой она обладает де-факто, а после поражения Путина он объявит де-юре, то у Пригожина гораздо более амбициозные намерения. Просто по своей природе он должен задумываться о грядущем разделе громадной триллионной собственности, которая остается бесхозной после падения и ухода власти путинской верхушки", – отметил Пионтковский.

Пионтковский: Пригожин амбициознее Кадырова. Он задумывается о грядущем разделе триллионной собственности, которая станет бесхозной после падения путинской верхушки. Читайте полный текст интервью.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что туда вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Херсон, Рамзан Кадыров, Андрей Пионтковский, Алеся Бацман, ВСУ, война России против Украины, Евгений Пригожин
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