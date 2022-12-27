Любимая жена Путина, Пригожин против Герасимова, зарево над Энгельсом, Бахмут. Стрим Бацман с Гордоном. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время стрима Бацман и Гордон будут говорить о:

ситуации на фронте, в том числе в районе Бахмута Донецкой области;

взрывах на аэродроме Энгельс в Саратовской области России, после которых российское командование передислоцировало стратегическую авиацию

российском бизнесмене, собственнике частной военной компании "Вагнер" Евгении Пригожине и том, как его бойцы записывают видео с унижением в адрес начальника Генштаба вооруженных сил России Валерия Герасимова;

президенте РФ Владимире Путине и считающем себя президентом Беларуси Александре Лукашенко.

Гордон и Бацман запустили новый формат интервью по вторникам в августе.