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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Любимая жена Путина, Пригожин против Герасимова, зарево над Энгельсом, Бахмут. Стрим Бацман с Гордоном. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман и основателя издания Дмитрия Гордона.

Во время стрима Бацман и Гордон будут говорить о:

  • ситуации на фронте, в том числе в районе Бахмута Донецкой области;
  • взрывах на аэродроме Энгельс в Саратовской области России, после которых российское командование передислоцировало стратегическую авиацию;
  • российском бизнесмене, собственнике частной военной компании "Вагнер" Евгении Пригожине и том, как его бойцы записывают видео с унижением в адрес начальника Генштаба вооруженных сил России Валерия Герасимова;
  • президенте РФ Владимире Путине и считающем себя президентом Беларуси Александре Лукашенко.

Гордон и Бацман запустили новый формат интервью по вторникам в августе.

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Александр Лукашенко, Алеся Бацман, война России против Украины, Вагнер, Валерий Герасимов, Бахмут, Евгений Пригожин
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