Любимая жена Путина, Пригожин против Герасимова, зарево над Энгельсом, Бахмут. Стрим Бацман с Гордоном. Трансляция

Во время стрима Бацман и Гордон будут говорить о:
- ситуации на фронте, в том числе в районе Бахмута Донецкой области;
- взрывах на аэродроме Энгельс в Саратовской области России, после которых российское командование передислоцировало стратегическую авиацию;
- российском бизнесмене, собственнике частной военной компании "Вагнер" Евгении Пригожине и том, как его бойцы записывают видео с унижением в адрес начальника Генштаба вооруженных сил России Валерия Герасимова;
- президенте РФ Владимире Путине и считающем себя президентом Беларуси Александре Лукашенко.
Гордон и Бацман запустили новый формат интервью по вторникам в августе.