ГОРДОН
 
 
LIVE ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Ссора Зеленского и Кличко, убийство преемника Лукашенко, Симоньян испугалась Гааги, Бахмут. Интервью Бацман с Гордоном. Трансляция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с основателем издания Дмитрием Гордоном.

В ходе интервью Бацман и Гордон будут говорить о:

  • высказывании российской пропагандистки – главреда RT Маргариты Симоньян, заявившей, что в случае поражения РФ в войне против Украины "Гаага условная или конкретная ждет даже дворника, который брусчатку внутри за кремлевской стеной подметает"; 
  • саммите министров иностранных дел стран НАТО, который проходит в Бухаресте (глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже прибыл в столицу Румынии, генсек НАТО Йенс Столтенберг организует встречу Кулебы и министров иностранных дел стран – членов Альянса); 
  • задержании и аресте заместителя городского головы Херсона, который подозревается в переходе на сторону России во время оккупации; 
  • проверках, которые Служба безопасности Украины проводит в епархиях Украинской православной церкви Московского патриархата; 
  • критике со стороны президента Украины Владимира Зеленского относительно организации в Киеве работы "пунктов несокрушимости" и о том, как на это отвечает мэр Киева Виталий Кличко;
  • ситуации на фронте, в частности в Бахмуте Донецкой области; 
  • а также о чемпионате футбола в Катаре. 

Гордон и Бацман запустили новый формат интервью по вторникам в августе.

Теги: Россия, Виталий Кличко, Украина, НАТО, МИД Украины, Йенс Столтенберг, Маргарита Симоньян, Дмитрий Кулеба, Бахмут
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Кучеренко: После последнего удара РФ произошли серьезные процессы в энергосистеме. Мы отсоединились от европейской системы, работали в изолированном режиме
  Кучеренко: После последнего удара РФ произошли серьезные процессы в энергосистеме. Мы отсоединились от европейской системы, работали в изолированном режиме G
Алеся БАЦМАН
  Яценюк: Лукашенко – идиот, клиент дурки. Ему пожмешь руку – надо считать пальцы, все ли остались
  Яценюк: Лукашенко – идиот, клиент дурки. Ему пожмешь руку – надо считать пальцы, все ли остались G
Дмитрий ГОРДОН
  Фейгин: Москва с высокой степенью вероятности готовит наступление на севере. Это последняя масштабная авантюра
  Фейгин: Москва с высокой степенью вероятности готовит наступление на севере. Это последняя масштабная авантюра G
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 

 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 