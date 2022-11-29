Ссора Зеленского и Кличко, убийство преемника Лукашенко, Симоньян испугалась Гааги, Бахмут. Интервью Бацман с Гордоном. Трансляция

В ходе интервью Бацман и Гордон будут говорить о:
- высказывании российской пропагандистки – главреда RT Маргариты Симоньян, заявившей, что в случае поражения РФ в войне против Украины "Гаага условная или конкретная ждет даже дворника, который брусчатку внутри за кремлевской стеной подметает";
- саммите министров иностранных дел стран НАТО, который проходит в Бухаресте (глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже прибыл в столицу Румынии, генсек НАТО Йенс Столтенберг организует встречу Кулебы и министров иностранных дел стран – членов Альянса);
- задержании и аресте заместителя городского головы Херсона, который подозревается в переходе на сторону России во время оккупации;
- проверках, которые Служба безопасности Украины проводит в епархиях Украинской православной церкви Московского патриархата;
- критике со стороны президента Украины Владимира Зеленского относительно организации в Киеве работы "пунктов несокрушимости" и о том, как на это отвечает мэр Киева Виталий Кличко;
- ситуации на фронте, в частности в Бахмуте Донецкой области;
- а также о чемпионате футбола в Катаре.
Гордон и Бацман запустили новый формат интервью по вторникам в августе.