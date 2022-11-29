Ссора Зеленского и Кличко, убийство преемника Лукашенко, Симоньян испугалась Гааги, Бахмут. Интервью Бацман с Гордоном. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

В ходе интервью Бацман и Гордон будут говорить о:

высказывании российской пропагандистки – главреда RT Маргариты Симоньян, заявившей, что в случае поражения РФ в войне против Украины " Гаага условная или конкретная ждет даже дворника, который брусчатку внутри за кремлевской стеной подметает";

саммите министров иностранных дел стран НАТО, который проходит в Бухаресте (глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже прибыл в столицу Румынии, генсек НАТО Йенс Столтенберг организует встречу Кулебы и министров иностранных дел стран – членов Альянса);

задержании и аресте заместителя городского головы Херсона , который подозревается в переходе на сторону России во время оккупации;

проверках, которые Служба безопасности Украины проводит в епархиях Украинской православной церкви Московского патриархата;

критике со стороны президента Украины Владимира Зеленского относительно организации в Киеве работы "пунктов несокрушимости" и о том, как на это отвечает мэр Киева Виталий Кличко;

ситуации на фронте, в частности в Бахмуте Донецкой области;

а также о чемпионате футбола в Катаре.

Гордон и Бацман запустили новый формат интервью по вторникам в августе.