РФ продолжает наступать в районе Бахмута, обороняется – в Херсонской и Запорожской областях – Генштаб ВСУ

Украинские защитники отразили атаки оккупантов в районе 10 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях Фото: ЕРА

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook.

"Оккупанты сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на бахмутском и пытаются улучшить тактическое положение подразделений своих войск на купянском, лиманском и авдеевском направлениях. На новопавловском, запорожском и херсонском направлениях враг обороняется. За минувшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Марьинка, Новомихайловка, Победа и Красногоровка Донецкой области", – сказано в сообщении.

Согласно данным Генштаба, на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка не изменилась, признаки формирования наступательных группировок не зафиксированы.

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