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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ продолжает наступать в районе Бахмута, обороняется – в Херсонской и Запорожской областях – Генштаб ВСУ

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Украинские защитники отразили атаки оккупантов в районе 10 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях
Украинские защитники отразили атаки оккупантов в районе 10 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях
Фото: ЕРА

Российские оккупационные войска продолжают сосредотачивать силы на наступлении в районе Бахмута Донецкой области. По состоянию на утро 4 января это единственное направление на фронте, где РФ ведет наступление.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook.

"Оккупанты сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на бахмутском и пытаются улучшить тактическое положение подразделений своих войск на купянском, лиманском и авдеевском направлениях. На новопавловском, запорожском и херсонском направлениях враг обороняется. За минувшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Марьинка, Новомихайловка, Победа и Красногоровка Донецкой области", – сказано в сообщении. 

Согласно данным Генштаба, на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка не изменилась, признаки формирования наступательных группировок не зафиксированы. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02Ro9yB2bzU57z3yz7abbVZCsXX5VjLYTXYxwYpvvxjiD9TvxJ7U6bN3wKYwG6p8iNl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", заявлял в начале декабря 2022 года спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинцы ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.

Интенсивные бои в районе Бахмута ведутся с июня, но линия фронта проходила в основном на открытой местности вокруг восточных подступов к городу, отметили в британской разведке 22 декабря. 3 января 2023 года британская разведка сообщила, что частота российских атак под Бахмутом заметно снизилась

По информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 3 января, тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово – Кременная, а также в направлении Лисичанска Луганской области. Наиболее сложной ситуация остается на участке Соледар – Бахмут – Майорск Донецкой области. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, оборона, Красногоровка, наступление, война России против Украины, Бахмут, Белогоровка
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