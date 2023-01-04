РФ продолжает наступать в районе Бахмута, обороняется – в Херсонской и Запорожской областях – Генштаб ВСУ

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook.
"Оккупанты сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на бахмутском и пытаются улучшить тактическое положение подразделений своих войск на купянском, лиманском и авдеевском направлениях. На новопавловском, запорожском и херсонском направлениях враг обороняется. За минувшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Марьинка, Новомихайловка, Победа и Красногоровка Донецкой области", – сказано в сообщении.
Согласно данным Генштаба, на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка не изменилась, признаки формирования наступательных группировок не зафиксированы.
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Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", заявлял в начале декабря 2022 года спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинцы ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.
Интенсивные бои в районе Бахмута ведутся с июня, но линия фронта проходила в основном на открытой местности вокруг восточных подступов к городу, отметили в британской разведке 22 декабря. 3 января 2023 года британская разведка сообщила, что частота российских атак под Бахмутом заметно снизилась.
По информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 3 января, тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово – Кременная, а также в направлении Лисичанска Луганской области. Наиболее сложной ситуация остается на участке Соледар – Бахмут – Майорск Донецкой области.