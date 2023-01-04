Оккупанты нанесли за сутки семь ракетных и 18 авиаударов по Украине – Генштаб ВСУ

"Противник за прошедшие сутки нанес семь ракетных, 18 авиационных ударов и произвел более 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности по гражданской инфраструктуре городов Краматорск Донецкой области, Запорожье и Херсон. Есть пострадавшие среди мирного население", – говорится в сообщении.
Угроза авиационных и ракетных ударов оккупантов остается на всей территории Украины, подчеркнули в Генштабе.
По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. Согласно данным "Укрэнерго", РФ с начала осени 2022 года нанесла по Украине 11 массированных ракетных ударов и произвела 14 атак ударными беспилотниками.