Оккупанты нанесли за сутки семь ракетных и 18 авиаударов по Украине – Генштаб ВСУ

"Противник за прошедшие сутки нанес семь ракетных, 18 авиационных ударов и произвел более 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности по гражданской инфраструктуре городов Краматорск Донецкой области, Запорожье и Херсон. Есть пострадавшие среди мирного население", – говорится в сообщении.

Угроза авиационных и ракетных ударов оккупантов остается на всей территории Украины, подчеркнули в Генштабе.