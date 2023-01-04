Оккупанты обстреляли окрестности Запорожья, на объектах гражданской инфраструктуры возник пожар, один человек ранен – ОВА

В результате прилета на объектах гражданской инфраструктуры возник пожар, отметили в Запорожской ОВА Фото: ДСНС України / Facebook (иллюстративное)

Об этом в Telegram в 23.23 сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Старух.

"Враг снова атаковал ракетами окрестности Запорожья. В результате прилета на объектах гражданской инфраструктуры возник пожар. По предварительным данным, один человек ранен. На месте работают соответствующие службы", – написал Старух.

По данным сайта alerts.in.ua, последняя воздушная тревога в Запорожской области продлилась 34 минуты – с 22.48 до 23.23.

О звуках от взрывов в Запорожье в 22.49 проинформировало в Telegram "Суспільне".