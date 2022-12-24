РФ ночью нанесла ракетный удар по пригороду Запорожья – ОВА

"Сегодня ночью враг ударил ракетами по пригороду Запорожья. Несколько из них попали в гимназию в Степенской общине. Также пострадали дома рядом. Люди целые и невредимые. Российские неучи в своем репертуаре – сами ничему не учатся, и нашим детям не дают. Сволочи", – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.