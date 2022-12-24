РФ ночью нанесла ракетный удар по пригороду Запорожья – ОВА

В результате атаки люди не пострадали, но есть разрушения, сообщили в ОВА Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

"Сегодня ночью враг ударил ракетами по пригороду Запорожья. Несколько из них попали в гимназию в Степенской общине. Также пострадали дома рядом. Люди целые и невредимые. Российские неучи в своем репертуаре – сами ничему не учатся, и нашим детям не дают. Сволочи", – написал он.

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