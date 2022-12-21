Фонд Рината Ахметова провел новогодний праздник детям-мариупольцам в Запорожье

В рамках новогодней акции "Ринат Ахметов – Детям" Фонд организовал поздравление в общественном союзе "Зеленый центр Запорожья".

"Детей ожидала насыщенная праздничная программа: веселые игры, конкурсы, пение и танцы. Юные гости праздничного шоу очень обрадовались сладким подаркам от Фонда Рината Ахметова. Напомним, что в этом году подарки и поздравления от Рината Ахметова получат более 90 тыс. детей в разных уголках Украины. За время проведения акции Фонд уже устроил праздничные шоу и передал подарки детям в Киеве, Черновцах, Черкассах и Ивано-Франковске. Отдельное внимание Фонд уделяет ребятам, пережившим ужас войны в Мариуполе, а также детям из прифронтовых населенных пунктов Донецкой области, которые сегодня нуждаются в особой поддержке и заботе", – сказано в сообщении.

Акция "Ринат Ахметов – Детям" проводится более 20 лет подряд. По программе "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 млн детей Украины.